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Zico sobre título do Flamengo na Libertadores de 1981: 'Foi a vitória do futebol sobre a violência'

Maior ídolo da Nação, Zico atendeu ao LANCE! e relembrou a conquista da América, em 1981. Nos confrontos com o Cobreloa, o camisa 10 marcou os quatro gols do Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 12:00

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 12:00

- A lembrança é do trabalho bem feito, de poder ter dado alegria ao clube de coração, ter ajudado nas conquistas. Foi o titulo mais importante do Flamengo até aquele momento. É gratificante entrar na história neste sentido, ainda mais sendo torcedor do Flamengo. Sou grato a Deus. Todo esforço que tive durante a minha carreira, o inicio do Flamengo, as dificuldades, são sempre gratificadas por essas conquistas que aconteceram, principalmente entre 1978 e 1983.Confira outras respostas de Zico ao LANCE! sobre a Libertadores de 1981:
Qual foi a maior dificuldade daquela campanha? Assim como em 2021, houve uma troca no comando técnico da equipe em 1981...
Na troca de treinador, o Carpegiani já estava trabalhando com a gente. Era auxiliar do Dino, e já tinha noção do que o plantel oferecia, do que ele queria. Na Libertadores, a dificuldade maior era a primeira fase, pois tínhamos um adversário muito forte (o Atlético-MG). Se não fôssemos, eles seriam os campeões. A dificuldade foi passar ali. Foram dois jogaços na primeira fase. Na terceira partida, em Goiás, tiveram todos aqueles problemas, os quais não temos culpa de nada. Mas aquele foi o momento crucial da campanha. Só passava um e enfrentamos um adversário fortíssimo.
Uma geração, ou mais, nasceu e viveu neste intervalo entre as conquistas da Libertadores de 1981 e 2019. Para esse rubro-negro, que não acompanhou a campanha de 1981, como você descreveria aquela equipe em termos de futebol jogado?
Era uma seleção. O único jogador que não foi para seleção foi o Lico, que chegou bem mais tarde no Flamengo. Os demais, todos foram, e a maioria foi titular. Naquela época, os grandes jogadores do futebol brasileiro estavam todos no Brasil.

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