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Zico se despede e enaltece Maradona: 'O maior da minha geração'

Eterno camisa 10 da Gávea também recordou o dia em que Don Diego esteve no Jogo das Estrelas (2005), no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 11:45

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 11:45

Crédito: Reprodução
Maior ídolo da história do Flamengo, Zico foi ao seu canal no YouTube para prestar homenagens e se despedir do lendário Diego Maradona, que faleceu na última quarta-feira, aos 60 anos, após uma parada cardiorrespiratória. O Galinho de Quintino realçou que o argentino "foi o maior da minha geração".- Um dia muito triste para quem ama o futebol, como eu. A perda do meu grande amigo Diego Maradona. A gente sempre foi rival, mas isso ficou dentro do campo. A gente tinha uma relação muito boa. Sempre digo que foi o maior da minha geração - falou Zico, completando:
- Sempre me deliciei vendo jogadas fantásticas dele onde ele jogou. Muito generoso. Quando o convidamos para o Jogo das Estrelas, ele veio. Já tinha vindo na minha volta para o Flamengo. Depois, fez a minha alegria nesse amistoso. Alegria dos meus filhos.
Por fim, Zico comentou a respeito dos "muitos problemas fora do campo" vividos por Maradona, presença ilustre no "Jogo das Estrelas" - a citada partida beneficente organizada pelo eterno camisa 10 da Gávea - de 2005, no Maracanã.
- Passou por muitos problemas fora do campo, a gente se encontrou muitas vezes, eu sempre falava para ele tentar mudar um pouco a vida dele, mas cada um sabe seus passos. Foi uma perda muito grande.

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