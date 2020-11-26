Zico se despede e enaltece Maradona: 'O maior da minha geração'

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Maior ídolo da história do Flamengo, Zico foi ao seu canal no YouTube para prestar homenagens e se despedir do lendário Diego Maradona, que faleceu na última quarta-feira, aos 60 anos, após uma parada cardiorrespiratória. O Galinho de Quintino realçou que o argentino "foi o maior da minha geração".- Um dia muito triste para quem ama o futebol, como eu. A perda do meu grande amigo Diego Maradona. A gente sempre foi rival, mas isso ficou dentro do campo. A gente tinha uma relação muito boa. Sempre digo que foi o maior da minha geração - falou Zico, completando:

- Sempre me deliciei vendo jogadas fantásticas dele onde ele jogou. Muito generoso. Quando o convidamos para o Jogo das Estrelas, ele veio. Já tinha vindo na minha volta para o Flamengo. Depois, fez a minha alegria nesse amistoso. Alegria dos meus filhos.

Por fim, Zico comentou a respeito dos "muitos problemas fora do campo" vividos por Maradona, presença ilustre no "Jogo das Estrelas" - a citada partida beneficente organizada pelo eterno camisa 10 da Gávea - de 2005, no Maracanã.