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Zico projeta Brasileirão 2021 e cita principais rivais do Flamengo na busca pelo tricampeonato

Ídolo rubro-negro coloca o clube entre os candidatos ao título, mas destaca outras equipes que entram fortes na briga pelo troféu...

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 19:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mai 2021 às 19:00
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Atual bicampeão brasileiro, o Flamengo inicia neste domingo a campanha em busca do inédito tricampeonato. Às vésperas da estreia, Zico, em live no Canal Zico 10, projetou as chances do Rubro-Negro e colocou a equipe como uma das favoritas ao título se não sofrer muitas perdas.
+ GUIA DO BRASILEIRÃO: Flamengo encara desafios e defende favoritismo na busca pelo inédito tricampeonato– Se o time for mantido, se não tiver saídas de jogadores, o Flamengo é um dos candidatos ao título. Mas no ano passado, o Flamengo com todo aquele time chegou na última rodada, com o Internacional podendo ser campeão também.
O maior ídolo da história do Flamengo também destrinchou os principais concorrentes do Rubro-Negro na luta pela taça e destacou o bom momento do Grêmio.
- Acho que a situação volta para os times que estão na Libertadores. Internacional, Atlético-MG, São Paulo, que são times que têm uma força muito grande também. E o pessoal está esquecendo do Grêmio, que nos últimos anos teve quase que um abandono do Brasileiro, porque o Renato sempre optou pela Libertadores. Então, mesmo com grandes times, o Grêmio não brigou pelo Brasileiro. Eu acho que o Grêmio é um bom time, está com uma nova maneira de jogar, e pode dar trabalho.
+ Flamengo x Palmeiras: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites
O Flamengo estreia no Brasileirão neste domingo, às 16h (de Brasília), justamente contra um dos concorrentes diretos, o Palmeiras. A partida será disputada no Maracanã e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.

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