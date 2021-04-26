Zico imagina parceria com Gabigol no Flamengo, 'cobra' gol de falta e compara movimentação com Ronaldo

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Ídolos e ícones das duas gerações mais vitoriosas do Flamengo, Zico e Gabriel Barbosa foram os convidados da "FlaTV" nesta segunda. No encontro virtual, o eterno camisa 10 e o atual camisa 9 comentaram, entre outros assuntos, como seria a dupla formada pelos dois. De acordo com Zico, Gabigol - que hoje soma 75 gols pelo clube - já teria ultrapassado os 140 gols com as suas assistências.- Mole (questionado se os dois poderiam jogar juntos). Já estaria com 142 gols. Uns três (passes) por jogo ele ia receber. Tinha que fazer, pois se não fizesse eu ia lá e fazia - afirmou Zico, em tom descontraído, com Gabigol completando;

- Certeza, não tenho dúvidas disso. Também não está ruim, não (Zico marcar os gols, caso ele não fizesse). A gente ganhando está bom (risos) - comentou Gabi.Zico também brincou sobre o fato de o Flamengo não fazer gol de falta há um longo tempo - mais precisamente desde 10 de junho de 2018, com Diego - e a respeito de uma característica de Gabi em bolas alçadas, cuja situação fez o Galinho citar e o comparar com Ronaldo Fenômeno (pela movimentação em bolas cruzadas).

- Trata de treinar falta. E, eu sei que não é uma característica sua, às vezes nem se coloca para esse tipo de jogada, mas, de vez em quando, meter a bola para dentro de cabeça é bom também. Você lembra muito o Ronaldo. Na tua colocação, você vê que a bola vem no cruzamento e dá dois passos para trás, justamente para não atacar a bola, e meter uma chapa (risos).

- A gente tem treinado com o Rogério. O Rogério fala muito sobre isso, a gente tem treinado muitas faltas, cabeçadas, todo mundo tem treinado bastante. Creio que logo logo sai um golzinho de falta e se for meu vai ser pra você especialmente - respondeu Gabriel Barbosa. Com o gol marcado sobre o Vélez Sarsfield (ARG), em Buenos Aires na estreia da Libertadores de 2021, Gabigol chegou aos 12 gols pelo Flamengo na Copa. Em sua terceira participação pelo clube da Gávea, o atacante está próximo de alcançar a marca de Zico, maior artilheiro do Flamengo no torneio com 16 gols.