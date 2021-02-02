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Zico destaca mudança de postura e vê Flamengo forte na briga: ‘Se quiserem, é o melhor time do Brasil’

Ídolo rubro-negro lamenta pontos perdidos, mas cita espírito de luta diferente nas últimas rodadas como motivo para acreditar no título...
LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 15:17

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 15:17

Crédito: Reprodução / YouTube
Lamento por pontos perdidos, mas confiança no título brasileiro. É assim que Zico enxerga a reta final do Flamengo no Brasileirão. Em gravação de projeto pessoal no Maracanã, na manhã desta terça-feira, o ídolo rubro-negro ainda citou o confronto direto contra o líder Internacional, marcado para a penúltima rodada da competição.
+ ATUAÇÕES: Flamengo vence com ótima atuação coletiva e marcas do badalado trio de ataque- Está na briga. O problema é que, apesar de o time ter crescido na reta final, perdeu alguns pontos mais atrás que podem fazer a diferença. Depende de o Inter perder, mesmo que vença o confronto direto. Naquele momento conturbado perdeu pontos para times que não estão brigando por nada.
Entre os pontos destacados por Zico está a mudança de postura do time nas vitórias sobre Grêmio e Sport. Para o Galinho, a equipe demonstrou mais empenho na marcação e lembrou momentos de 2019.
+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela do Brasileirão
- O mais importante é os jogadores acreditarem na mensagem do treinador. Nos últimos dois jogos já mostrou um espírito de luta diferente na marcação. Mesmo que a gente saiba que não dá para fazer 90 minutos, pelo menos no momento em que fez pressão e lembrou 2019, criou muitas chances. Poderia ser 4 a 0, 5 a 0 só no primeiro tempo. Não basta só o treinador, os jogadores precisam buscar isso. Eles que decidem. Se quiserem, o Flamengo é o melhor time do futebol brasileiro - completou Zico.
Com 61 pontos e na vice-liderança, o Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h (de Brasília), para encarar o Vasco, no Maracanã. O clássico terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.

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