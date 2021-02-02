Zico destaca mudança de postura e vê Flamengo forte na briga: ‘Se quiserem, é o melhor time do Brasil’

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Lamento por pontos perdidos, mas confiança no título brasileiro. É assim que Zico enxerga a reta final do Flamengo no Brasileirão. Em gravação de projeto pessoal no Maracanã, na manhã desta terça-feira, o ídolo rubro-negro ainda citou o confronto direto contra o líder Internacional, marcado para a penúltima rodada da competição.

+ ATUAÇÕES: Flamengo vence com ótima atuação coletiva e marcas do badalado trio de ataque- Está na briga. O problema é que, apesar de o time ter crescido na reta final, perdeu alguns pontos mais atrás que podem fazer a diferença. Depende de o Inter perder, mesmo que vença o confronto direto. Naquele momento conturbado perdeu pontos para times que não estão brigando por nada.

Entre os pontos destacados por Zico está a mudança de postura do time nas vitórias sobre Grêmio e Sport. Para o Galinho, a equipe demonstrou mais empenho na marcação e lembrou momentos de 2019.

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- O mais importante é os jogadores acreditarem na mensagem do treinador. Nos últimos dois jogos já mostrou um espírito de luta diferente na marcação. Mesmo que a gente saiba que não dá para fazer 90 minutos, pelo menos no momento em que fez pressão e lembrou 2019, criou muitas chances. Poderia ser 4 a 0, 5 a 0 só no primeiro tempo. Não basta só o treinador, os jogadores precisam buscar isso. Eles que decidem. Se quiserem, o Flamengo é o melhor time do futebol brasileiro - completou Zico.