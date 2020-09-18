Zico critica equipe do Flamengo após goleada: 'Parecia coletivo na Gávea'

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A péssima atuação do Flamengo, que levou à goleada sofrida por 5 a 0 diante do Independiente Del Valle, gerou um bombardeio de críticas de todas as partes. Uma delas veio de Zico, grande ídolo do clube. Em live realizada em seu canal do YouTube com jornalistas, incluindo o comentarista Mauro Cezar Pereira, da ESPN, o Galinho afirmou que o Flamengo parecia estar disputando um treino coletivo, e não uma partida de Libertadores.- O time do Flamengo dava a impressão que parecia que estava tendo um coletivo na Gávea, uns jogadores estão jogando aquele que o time reserva sempre dá um pouquinho mais, pra poder aparecer, ganhar uma vaga. E aí sai um gol e falam: "Ah, é mais um gol". Não tem torcida mesmo... esqueceram que era um jogo de Libertadores - afirmou.

Zico também afirmou que a maior dificuldade no futebol não é ganhar, mas sim manter um time vencedor. Para ele, o Flamengo precisa superar as perdas do técnico Jorge Jesus e de atletas. Para exemplificar, traçou um paralelo com a equipe da década de 80, que teve diferentes treinadores e manteve o rendimento. E afirmou que os jogadores também devem assumir a responsabilidade.

- O nosso time (na década de 80) teve um período em que ganhamos tudo e tivemos cinco treinadores, correspondeu com todos. Não correspondeu com um que eu achava um grande treinador, que era o Dino Sani, que não correspondeu por problema pessoal com dois jogadores, aconteceu por causa disso. Não foi pela parte técnica, de como montava a equipe. É isso que os jogadores têm que entender, a responsabilidade é deles, não é só do cara que vem com outras ideias.

Para Zico, faltou ao Flamengo ter a consciência de que o momento não é dos melhores. Segundo o Galinho, em jogos como esse, é importante "fechar a casinha":