Zico celebra volta do Jogo das Estrelas, critica Maracanã e agradece à Portuguesa: 'Gratificante'

Fundador e grande nome do Jogo das Estrelas, o ídolo Zico falou sobre a volta do jogo beneficente após a não realização em 2020 por conta da pandemia do coronavírus. Ressaltando a importância social do evento, o Galinho de Quintino criticou o Maracanã, agradeceu o acolhimento da Portuguesa e falou sobre sua participação na partida - limitada por conta da recente cirurgia no quadril. Veja! - Ficamos esse ano impossibilitado de fazer o evento, conseguimos fazer algumas ações legais, ajudar as entidades nesse período, mas não é aquilo que gostaríamos. Estamos voltando, tivemos todos esses problemas de não poder utilizar a nossa casa, o Maracanã, mas só temos a agradecer à Portuguesa, por nos ceder esse espaço. Vamos procurar fazer uma bela festa. É gratificante para nós - afirmou Zico, antes da bola rolar na 17ª edição do Jogo das Estrelas.Questionado sobre a busca do Flamengo por um técnico para 2022, Zico se limitou a responder que não falaria sobre o assunto. Confira no vídeo abaixo! Confira as principais aspas do Zico, grande nome do Jogo das Estrelas:

Retorno do Jogo das Estrelas​Ficamos esse ano impossibilitado de fazer o evento, conseguimos fazer algumas ações legais, ajudar as entidades nesse período, mas não é aquilo que gostaríamos. Estamos voltando, tivemos todos esses problemas de não poder utilizar a nossa casa, que é o Maracanã, mas só temos a agradecer à Ilha, à Portuguesa, por nos ceder esse espaço. Vamos procurar fazer uma bela festa. É gratificante para nós.

Sabemos que o público está ansioso, muita gente vem de fora para poder participar, faz parte das férias, e com a capacidade reduzida fica difícil, Mas precisamos fazer. O Bradesco gostou da ideia, e o presidente Marcelo, da Portuguesa, também. A maioria dos convidados estão presentes. Isso é um ponto forte.

Críticas ao Maracanã