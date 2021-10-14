Zeca exalta torcida do Vasco e demonstra confiança no acesso : 'A nossa motivação é maior a cada jogo'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Depois do tropeço para o Sampaio Corrêa, o Vasco terá pela frente um duelo contra o líder da Série B: Coritiba. Em entrevista coletiva, o lateral Zeca afirmou que a equipe confia no acesso e exaltou o apoio da torcida dentro e fora de casa. Ele também destacou que o time está motivado para buscar a sequência de vitórias que precisa. - A nossa motivação é maior a cada jogo. Tem que aumentar a cada jogo. Aqui só falamos em acesso. O professor Fernando Diniz tem colocado isso para gente e nos apoiado. Temos treinado e nos empenhado a cada dia para buscar a vitória - disse.

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Para o duelo contra o Coxa, o clube colocou à disposição 7.700 ingressos. Até o momento, os bilhetes de arquibancada estão esgotados, no que promete ser o maior público em São Januário desde o retorno da torcida. O camisa 37 enalteceu o apoio até fora do Rio de Janeiro, nos aeroportos, e salientou que trabalha para dar alegria ao torcedor.

- Fico feliz por esse apoio. Acho que foi criado esse ambiente, claro que com todos os requisitos da Covid-19, mas o torcedor tem nos apoiado. A cada dia que passa, os torcedores têm comparecido também fora de casa, nos aeroportos, nos estádios. A gente só tem a agradecer e lutar a cada dia. O torcedor é o 12ª jogador nosso, pode ter certeza. Estão nos empurrando. e com o nosso trabalho a cada dia, estão nos favorecendo e tenho certeza que vai dar tudo certo contra o Coritiba - ressaltou, e emendou:

- Era difícil quando eu vinha jogar contra, com estádio lotado, eu não conseguia ouvir meu companheiros falarem. Ainda bem que agora estou a favor. O torcedor tem nos apoiado. Já foi bonito contra Cruzeiro e Goiás e sentimos o calor da torcida. Nos motiva. Estamos trabalhando muito para dar essa alegria à torcida - afirmou.

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