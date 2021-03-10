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futebol

Zeca diz preferir a esquerda, mas garante: 'jogo nas duas laterais'

Polivalente, o jogador foi apresentado no Vasco, nesta quarta, ao lado de Ernando e Marquinhos Gabriel, e disse estar muito motivado em defender as cores do Cruz-Maltino...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 17:21

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 17:21
Crédito: Zeca rescindiu como Internacional e assinou com o Vasco para a temporada 2021 (Reprodução Vasco TV
Ao longo da última temporada, uma das posições mais questionadas pela torcida do Vasco foi a lateral-esquerda. Com isso, a direção Cruz-Maltina decidiu não renovar com Henrique e trazer um novo reforço para o setor: Zeca. Ao ser apresentado, o jogador disse estar muito motivado para defender as cores do Gigante da Colina e que pode atuar nas duas laterais.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca- Estou muito feliz e motivado para jogar no Vasco, uma camisa gigante. Jogo tanto na esquerda quanto na direita. Vou conversar com o professor. Primeiro treino será hoje. Tenho certeza que voltaremos para Série A e buscaremos coisas grandes - disse o lateral, que recebeu a camisa 37.
- A minha (posição) é lateral esquerda, mas também já joguei na direita. Já joguei com Marquinhos e gosto de fazer um jogo apoiado - acrescentou
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Revelado pelo Santos, o atleta chega para suprir uma posição carente no Vasco. Com a saída de Henrique, e as férias estendidas de Neto Borges, o clube tem poucas opções na lateral-esquerda. Até no time sub-23, que atuou nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, a comissão técnica de Diogo Siston teve dificuldade na escalação. Riquelme, lesionado, não pôde atuar. MT e João Pedro, ambos improvisados, estiveram em campo na posição.
- Venho muito feliz de forma a apresentar os três primeiros reforços: Ernando, Marquinhos Gabriel e Zeca. Três negociações rápidas, mas com muita profundida. O Vasco não é mais acaso. Tem processo, agora, no departamento de futebol Já estávamos olhando, vendo as opções - disse Alexandre Pássaro, e completou:
- Esses jogadores nos serviriam em qualquer cenário: Série A ou rebaixamento. Temos certeza que esses atletas vão trabalhar e nos ajudar. Teremos relação limpa e clara para o melhor para o Vasco da Gama - concluiu

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