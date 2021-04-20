Zé Welison quer mostrar o seu valor para Umberto Louzer

Após uma turbulência sob o comando de Jair Ventura, o Sport quer navegar em mares mais calmos na gerência do técnico Umberto Louzer.
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Para isso acontecer, o Leão conta com a qualidade do volante Zé Welison, uma das novidades do time para a temporada 2021.
Animado com a nova comissão técnica, o meio-campista garante que vai se dedicar aos treinos para agradar Umberto Louzer e torcida.
‘Louzer é um treinador experiente, que vem de um grande trabalho na Chapecoense e tem tudo para nos ajudar aqui. Vamos procurar nos entender o mais rápido possível para continuarmos firmes na temporada. Vou trabalhar para ajudar sempre. O torcedor pode esperar um atleta que não deixará de se dedicar em momento algum’, afirmou.