Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Zé Welison quer mostrar o seu valor para Umberto Louzer

Volante é uma das novidades do Leão e espera conquistar o seu espaço no elenco...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 15:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2021 às 15:29
Crédito: Sport/Divulgação
Após uma turbulência sob o comando de Jair Ventura, o Sport quer navegar em mares mais calmos na gerência do técnico Umberto Louzer.
+ Veja 30 astros que podem ficar fora da Eurocopa caso aconteça veto pela Superliga
Para isso acontecer, o Leão conta com a qualidade do volante Zé Welison, uma das novidades do time para a temporada 2021.
Animado com a nova comissão técnica, o meio-campista garante que vai se dedicar aos treinos para agradar Umberto Louzer e torcida.
‘Louzer é um treinador experiente, que vem de um grande trabalho na Chapecoense e tem tudo para nos ajudar aqui. Vamos procurar nos entender o mais rápido possível para continuarmos firmes na temporada. Vou trabalhar para ajudar sempre. O torcedor pode esperar um atleta que não deixará de se dedicar em momento algum’, afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários
Macucos é a principal atração do Festival Agita no dia 19 de abril, no shopping Mestre Álvaro.
Festival às margens da lagoa Juparanã, em Linhares, terá shows de Macucos e Casaca
Imagem de destaque
Meningite: conheça os principais sinais da doença em crianças

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados