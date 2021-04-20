Zé Welison quer mostrar o seu valor para Umberto Louzer

Crédito: Sport/Divulgação

Após uma turbulência sob o comando de Jair Ventura, o Sport quer navegar em mares mais calmos na gerência do técnico Umberto Louzer.

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Para isso acontecer, o Leão conta com a qualidade do volante Zé Welison, uma das novidades do time para a temporada 2021.

Animado com a nova comissão técnica, o meio-campista garante que vai se dedicar aos treinos para agradar Umberto Louzer e torcida.