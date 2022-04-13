Zé Vitor e Erick são apresentados no Vasco com discurso alinhado: 'É a oportunidade da minha vida'

O Vasco tinha por objetivo observar destaques dos campeonatos estaduais e tentar contratá-los. Dois dos alvos, Erick e Zé Vitor, assinaram com o Cruz-Maltino após bom desempenho nos regionais do Rio Grande do Sul e do de Santa Catarina, respectivamente. E ao chegarem no Rio de Janeiro, a dupla mostrou entrosamento até nos discursos de apresentação, ocorrida nesta quarta-feira.- Eu acho que todo jogador de futebol sonha em vestir a camisa do Vasco. É a oportunidade da vida. Temos toda a estrutura para trabalhar e buscar a excelência. Não podemos admitir menos que 100%. É a oportunidade da minha vida - exaltou Erick, de 25 anos, antes no Ypiranga (RS).

Por sua vez, Zé Vitor teve boa participação pelo Marcílio Dias (SC). E mostrou conhecimento da história cruz-maltina.

- É a oportunidade da minha vida. Só eu e Deus sabemos o que eu passei. Muito feliz, com fome de vencer com os meus companheiros. É o sonho de toda criança vestir a camisa de um grande clube. É uma honra e para poucos. Dinamite, aniversariante do dia, Ademir, o Romário, o Edmundo. Não tem como não se motivar. Estou honrado - garantiu Zé Vitor, de 23 anos.

-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

A apresentação dos atacantes foi simultânea, e eles mostraram entrosamento forte para quem tem cerca de uma semana no clube. E esperam transferi-lo para o campo.

- O Zé (Vitor) foi o cara que, quando nós chegamos ficamos no mesmo hotel. É um irmão que o futebol me deu. A gente está trabalhando forte. Quando treinamos juntos, sempre um procura o outro. Temos tudo para dar certo. Se tiver a oportunidade, será o prazer para jogar ao lado desse monstro. Chegamos em uma fase boa na carreira e precisamos aproveitar. É um clube com muito história, com uma torcida maravilhosa. Fomos no jogo de estreia e vimos como ela apoia e cobra também - ressaltou Erick.