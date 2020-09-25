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futebol

Zé Roberto deixa a Ponte Preta para assinar com o Atlético-GO

Jogador que fez somente nove jogos e um gol com a camisa da Macaca retorna a equipe na qual esteve no início da temporada e realizou apenas uma partida...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 15:19

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2020 às 15:19
Crédito: Divulgação/Atlético-GO
Depois de perder Renato Kayzer, negociado com o Athletico-PR, o Atlético-GO recorreu a uma peça conhecida para compor o elenco de Vagner Mancini: Zé Roberto, que estava na Ponte Preta emprestado pelo Mirassol.
Como o jogador tinha vínculo válido junto a equipe campineira até janeiro de 2021, período que se encerra a Série B, a informação que circula nos bastidores e publicada pelo portal 'ge' é de que a Ponte será ressarcida dos gastos salariais (além dos direitos de imagem) em troca da liberação de vínculo do mesmo.
Sendo assim, o Dragão adquiriu o equivalente a 60% dos direitos de Zé Roberto sob posse do Mirassol em valor que não foi divulgado em movimentação que marca seu retorno ao clube do Centro-Oeste.
Isso porque, antes mesmo de sua ida para o Oriente Médio, o jogador chegou como reforço do Atlético-GO visando o campeonato estadual e chegou a marcar gol na sua única partida pelo Rubro-Negro. No entanto, logo depois, a proposta do Baniyas-EAU acabou por seduzir o atleta de 27 anos de idade que fez as malas e ficou por lá até o advento da pandemia do novo coronavírus.

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