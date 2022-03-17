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Zé Ricardo valoriza segundo tempo do Vasco: 'Certeza de que podemos fazer grande jogo no domingo'

Técnico do Vasco admite que primeiro tempo do Cruz-Maltino foi ruim, mas vê evolução na equipe e reclama dos critérios da arbitragem nos dois Clássicos dos Milhões deste ano...
LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2022 às 23:18

Publicado em 16 de Março de 2022 às 23:18

Um primeiro tempo ruim, mas um segundo tempo satisfatório. O desempenho do Vasco no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, deu esperança ao técnico Zé Ricardo. Apesar da derrota nesta quarta-feira, o treinador entende que é possível vencer o próximo Clássico dos Milhões por dois gols de diferença - margem necessária para o time avançar à final estadual.- Na análise do jogo, o primeiro tempo não só você (jornalista) percebeu, mas todos nós. Não encontramos nem o tempo de marcação, nem o tempo de bola. As saídas que tivemos o Flamengo matou, tanto que tomou dois cartões amarelos. Montamos uma estratégia, mas não fomos felizes. Corrigimos e fizemos um segundo tempo que nos dá certeza de que podemos fazer um grande jogo no domingo. Dificuldades existem, é uma equipe forte como adversária, mas acredito que podemos reverter, já que só nos interessa a vitória por dois gols de diferença - entende Zé Ricardo.
O gol do Flamengo foi marcado por um pênalti convertido por Gabi. Mas a jogada que resultou na penalidade, que chegou a ser revisada pelo árbitro de vídeo e pelo árbitro principal gerou insatisfação. O treinador lembrou outro lance polêmico, este no clássico pela Taça Guanabara.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
- Comecei minha carreira no profissional dizendo que não falaria de arbitragem. Falamos um pouco no último jogo contra eles, alguns reclamaram dizendo que eu não tinha visto o lance. Que é um lance que eu olho e que deixa questão. Ok, não bateu no João Gomes na ocasião. O que chateia é o critério. Lá, decidiram em 20 segundos. Hoje, pareceu uma força para marcar o pênalti. Fomos perguntar e disseram que quando é posição não natural é pênalti. Se aquilo não é natural... como querem que o Anderson Conceição suba? Então tudo é interpretativo. E me parece que raspou, ainda não vi. Se foi ou se não foi pênalti. Estou em dúvida. Mas fico com a minha opinião vista do campo, de que deveria seguir o jogo. Critério. Pode parecer lamúria, mas quando for ver o resultado do jogo daqui a dez anos foi 1 a 0, gol de pênalti - acrescentou o treinador.
Crédito: (Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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