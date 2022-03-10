Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Zé Ricardo lamenta eliminação do Vasco na Copa do Brasil: 'Acabamos sucumbindo à pressão'
futebol

Zé Ricardo lamenta eliminação do Vasco na Copa do Brasil: 'Acabamos sucumbindo à pressão'

Em coletiva, o técnico destacou que não faltou vontade e entrega, mas que a equipe não conseguiu o resultado. Ele disse que dará sequência ao planejamento e corrigir os erros...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2022 às 02:00

Publicado em 10 de Março de 2022 às 02:00

O Vasco voltou a ter uma fraca atuação na Copa do Brasil, mas desta vez não conseguiu avançar e foi eliminado, nos pênaltis, por 4 a 2, para a Juazeirense. Na coletiva, o técnico Zé Ricardo lamentou o resultado, ressaltou que não faltou vontade e entrega, mas que a equipe não suportou a pressão do adversário, no Adauto Moraes. - São várias coisas que vamos procurar acertar. Temos uma equipe praticamente toda nova, que tem jogado bastante nos últimos dias. Viagem no interior de São Paulo na quarta-feira passada, clássico pesado no domingo, voltamos a viajar para o outro lado do país, acabamos sucumbindo à pressão que a equipe da Juazeirense fez, entendemos por tentar fazer um jogo um pouco mais simples - disse o comandante cruz-maltino, e emendou:
- Não faltou vontade, comprometimento, competimos naquilo que sabíamos que precisávamos competir porque jogaríamos num campo hostil, apertado, iluminação difícil, mas nada disso serve de desculpa. Sabíamos que íamos enfrentar isso. Há alguns anos já vem eliminando e vencendo equipes fortes aqui. Recentemente venceu o Bahia pelo Campeonato Baiano. Precisamos vencer de um modo geral e a única maneira é trabalhando no dia a dia - completou.
Depois da eliminação da Copa do Brasil, o Cruz-Maltino voltará suas atenções ao Campeonato Carioca, que se aproxima das semifinais. Ao ser questionado sobre os reflexos da derrota em seu trabalho, o treinador disse que irá procurar corrigir os erros e seguir o planejamento.
- Nós temos que seguir nosso planejamento, queríamos muito ter passado na Copa do Brasil. Entendo que precisamos continuar trabalhando, treinando bastante. Foram muitos jogos em poucos dias, lamentamos bastante essa eliminação. Vamos buscar corrigir nossos erros, focar no nosso planejamento da temporada que é subir para a primeira divisão - salientou.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
O próximo compromisso do Vasco será no domingo, às 16h, contra o Resende, pela última rodada da Taça Guanabara. O time entrará em campo para conhecer o adversário nas semifinais do Campeonato Carioca. Atualmente, com a quarta colocação, o adversário será o Fluminense. Mas caso ultrapasse o Botafogo na tabela, o confronto será diante do Flamengo.
Crédito: ZéRicardodestacouquedarásequênciaaotrabalhonoVascoeirácorrigiroserros(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Imagem de destaque
CDI não é tudo: como definir seu próprio benchmark
Imagem de destaque
Com ou sem cessar-fogo, guerra já redesenha o Oriente Médio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados