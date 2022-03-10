Zé Ricardo lamenta eliminação do Vasco na Copa do Brasil: 'Acabamos sucumbindo à pressão'

O Vasco voltou a ter uma fraca atuação na Copa do Brasil, mas desta vez não conseguiu avançar e foi eliminado, nos pênaltis, por 4 a 2, para a Juazeirense. Na coletiva, o técnico Zé Ricardo lamentou o resultado, ressaltou que não faltou vontade e entrega, mas que a equipe não suportou a pressão do adversário, no Adauto Moraes. - São várias coisas que vamos procurar acertar. Temos uma equipe praticamente toda nova, que tem jogado bastante nos últimos dias. Viagem no interior de São Paulo na quarta-feira passada, clássico pesado no domingo, voltamos a viajar para o outro lado do país, acabamos sucumbindo à pressão que a equipe da Juazeirense fez, entendemos por tentar fazer um jogo um pouco mais simples - disse o comandante cruz-maltino, e emendou:

- Não faltou vontade, comprometimento, competimos naquilo que sabíamos que precisávamos competir porque jogaríamos num campo hostil, apertado, iluminação difícil, mas nada disso serve de desculpa. Sabíamos que íamos enfrentar isso. Há alguns anos já vem eliminando e vencendo equipes fortes aqui. Recentemente venceu o Bahia pelo Campeonato Baiano. Precisamos vencer de um modo geral e a única maneira é trabalhando no dia a dia - completou.

Depois da eliminação da Copa do Brasil, o Cruz-Maltino voltará suas atenções ao Campeonato Carioca, que se aproxima das semifinais. Ao ser questionado sobre os reflexos da derrota em seu trabalho, o treinador disse que irá procurar corrigir os erros e seguir o planejamento.

- Nós temos que seguir nosso planejamento, queríamos muito ter passado na Copa do Brasil. Entendo que precisamos continuar trabalhando, treinando bastante. Foram muitos jogos em poucos dias, lamentamos bastante essa eliminação. Vamos buscar corrigir nossos erros, focar no nosso planejamento da temporada que é subir para a primeira divisão - salientou.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca

O próximo compromisso do Vasco será no domingo, às 16h, contra o Resende, pela última rodada da Taça Guanabara. O time entrará em campo para conhecer o adversário nas semifinais do Campeonato Carioca. Atualmente, com a quarta colocação, o adversário será o Fluminense. Mas caso ultrapasse o Botafogo na tabela, o confronto será diante do Flamengo.