Zé Ricardo lamenta derrota, cita evolução do Vasco em 40 dias, e destaca: 'Criamos oportunidades'

No primeiro clássico de 2022, o Vasco teve chances de empatar e até sair com a vitória, mas acabou sendo derrotado por 1 a 0 para o Botafogo. A equipe sofreu o gol no primeiro tempo, mas na etapa final teve mais volume de jogo e acabou não sendo efetivo. Na coletiva, o técnico Zé Ricardo disse que as chances desperdiçadas servem de lição e destacou que ficou satisfeito com a entrega do grupo.- É uma montagem do trabalho. Hoje nós completamos quarenta dias e acho que a equipe evoluiu em vários aspectos. Lógico que tem sempre que melhorar. Mas no clássico acredito que, principalmente no segundo tempo, nossa equipe criou bastante oportunidade aproveitando o campo que o Botafogo deu. Só jogaram nos contra-ataques. Nós criamos muitas oportunidades, tivemos chance de empatar e até virar. Mas o ensinamento que nós levamos para a temporada é que temos que aproveitar as oportunidades que tivermos - explicou, e emendou: