Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Zé Ricardo explica opção por Edimar no segundo tempo no empate do Vasco: 'Falta de construção'
futebol

Zé Ricardo explica opção por Edimar no segundo tempo no empate do Vasco: 'Falta de construção'

Para técnico vascaíno, alteração na lateral esquerda feita no intervalo surtiu efeito...

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 21:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2022 às 21:44
No empate em 1 a 1 entre Tombense e Vasco, o técnico Zé Ricardo promoveu a entrada de Edimar no lugar do Riquelme no intervalo. O treinador achou a substituição necessária, uma vez que a equipe estava tendo dificuldades para criar no primeiro setor, já que o jovem de 19 é muito ofensivo.
Veja os melhores momentos do empate entre Tombense e Vasco- Nós percebemos que, com o Riquelme, que é um jogador muito ofensivo, não estávamos conseguindo construir lá de trás, e essa falta de construção no primeiro setor trazia dificuldades. Estávamos rifando muito a bola, deixando a bola dividia, o bloco baixo da Tombense facilitava a cobertura dos zagueiros e do goleiro, então entendemos que precisávamos transpor aquela fase de construção, e ajeitamos um pouco mais - declarou o técnico que, na sequência ponderou que o time melhorou a organização pelo lado esquerdo com a alteração:
- O ritmo, a consistência do jogo ficou um pouco melhor e não demos mais tantos contra-ataques para a equipe adversária, e conseguimos nos organizar. Se tivéssemos tido um pouquinho mais de paciência para girar, trocar o corredor, talvez a gente encontrasse mais espaço do que achamos.
Confira a classificação da Série B
Com o resultado, o Vasco perdeu a chance de entrar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro e pode ser ultrapassado pelo Náutico ou pelo Guarani, que se enfrentam às 21h30 desta segunda-feira.
O Vasco volta a campo contra o CSA no sábado, em São Januário, às 19h, pela sexta rodada da competição.
Crédito: TécnicoZéRicardoelogiouaentradadeEdimarnosegundotempo(Foto:DanielRamalho/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Complexo logístico Campo Log 2, em Cercado da Pedra, na Serra
Fim dos incentivos: ES analisa uso do Fundo Soberano para manter atividade econômica
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados