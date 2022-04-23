Zé Ricardo critica intimidação, mas diz seguir no Vasco: 'Acredito muito naquilo que estamos construindo'

Mais um jogo sem vitória do Vasco significa mais um jogo de pressão sobre o técnico Zé Ricardo. Porém, após o empate com a Chapecoense, o treinador afirmou que não pensa em deixar o cargo. O presidente do clube, Jorge Salgado, havia dito, antes do jogo, que não demitiria o treinador independentemente do resultado do jogo desta sexta-feira.- Não (pensei em sair). Acredito muito naquilo que estamos construindo. Temos um grupo de profissionais muito competentes, não tenho a menor dúvida disso. Um grupo de homens, na acepção da palavra, que são os nossos atletas, acredito muito neles. Mas no futebol, às vezes, as coisas não acontecem da forma como queremos. Até o momento em que eu me achar confortável no clube, entender que os atletas estão respondendo àquilo que estamos falando, a ideia é sempre seguir porque é uma missão muito dura que o Vasco vem passando. Existem cicatrizes abertas ainda no clube e acabamos pegando muito dessas rebarbas das cicatrizes. Lógico que temos que melhorar e evoluir, jogar melhor o jogo. Concordo com tudo isso, mas existem outras maneiras para se protestar e existem outras maneiras para encararmos isso. Não vejo outra maneira. Mas só vejo isso acontecendo com trabalho, não vejo outra maneira. Acredito muito nesse grupo. Quem acompanha o dia a dia do nosso trabalho sabe o quanto o grupo se dedica - garantiu o treinador.