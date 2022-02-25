Zé Ricardo celebra expectativa de salários em dia no Vasco: 'A tendência é que as coisas possam acontecer'

O Vasco já trata o dinheiro da 777 Partners como iminente. Ao menos os R$ 70 milhões do empréstimo aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube na última quinta-feira. Para dentro de campo, isso pode significar um aporte significativo, mudança de patamar, mas, num primeiro momento, alguma estabilidade financeira contra a atual realidade de atrasos. É isso que celebra o técnico Zé Ricardo.- A palavra que cerca essa primeira parte da aproximação da 777 Partners com o Vasco é tranquilidade. Porque o presidente Salgado, quando me fez o convite (para vir ao Vasco), me disse que tínhamos um déficit no ano mais ou menos no valor do empréstimo e que esse empréstimo teria que ser, até a metade do ano, coberto ou com venda de jogadores ou com a chegada de novos patrocinadores - recordou, acrescentando em seguida:

- Então, logo no início do ano, termos a certeza que temos o orçamento do ano é importante para dar tranquilidade a todos nós da comissão técnica e aos jogadores também. Sabemos que o Vasco tem débitos a quitar com os jogadores que estão aqui e com aqueles que saíram, e também a certeza de que nossos atletas vão ter os vencimentos devidamente quitados - celebrou.

Os comandados de Zé Ricardo enfrentam o Fluminense neste sábado, no Estádio Nilton Santos. Mas, no início da semana, a diretoria se reuniu com o departamento de futebol para explicar o novo momento do clube.

- Sabemos que o futebol é o carro-chefe de qualquer clube que disputa o Campeonato Brasileiro. E, ao ter o futebol com tranquilidade, a tendência é que as coisas possam acontecer nesse sentido também. A conversa que tivemos foi nesse sentido: para que fosse esclarecido que o Vasco iria cumprir com os pagamentos de fornecedores e credores e dar tranquilidade aqui - destacou Zé Ricardo.

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Independentemente do aporte financeiro que está a caminho do clube cruz-maltino, o Vasco tem compromissos, em campo, batendo à porta. A classificação à semifinal do Campeonato Carioca poderá ser sacramentada matematicamente diante do Fluminense. Na quarta-feira, a equipe vascaína enfrenta a Ferroviária, em Araraquara (SP).

- Temos um planejamento para o ano, com pequenos objetivos a serem alcançados até chegar ao nosso grande objetivo (acesso à Série A). Nosso primeiro pequeno objetivo foi alcançado, ainda não matematicamente, mas estamos muito próximo de nos classificarmos entre os quatro da semifinal do Campeonato Carioca, e vamos tentar seguir esse planejamento com a certeza e com a segurança de que vamos ter os nossos vencimentos e salários dos atletas em dia. Para que os atletas possam se perguntar somente com o campo - valorizou o comandante. E finalizou:

- Sobre o fortalecimento do elenco (com o montante que deverá chegar ao clube), é lógico que, mais uma vez, entendemos que precisamos estar atentos ao mercado, atentos à janela importante do meio do ano. Já era nossa ideia ter, para o início do Brasileiro, dois, três atletas para fortalecer todos os setores da equipe e, naturalmente, esse plano vai ser seguido com os critérios que adotamos aqui para termos atletas, principalmente, comprometidos com a camisa cruz-maltina - pregou Zé Ricardo.