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Zé Ricardo avalia atuação do Vasco contra o CRB: 'O que nos faltou, no segundo tempo, foi mais equilíbrio'

Para o treinador, desempenho da equipe na primeira etapa teve valor, apesar de o time da casa ter saído na frente. Reforços recentes também foram citados pelo comandante...
LanceNet

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Publicado em 

16 abr 2022 às 22:47

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 22:47

Foi a segunda tentativa, e a segunda frustrada. O Vasco segue sem conseguir vencer nesta edição da Série B do Campeonato Brasileiro. Desta vez contra o CRB, o time teve mais chance de sofrer a derrota do que conquistar os três pontos. O técnico Zé Ricardo concorda, embora considere mais razoável a atuação do time no primeiro tempo.- Sem dúvida, não era o resultado que viemos buscar depois da estreia sem vitória. Queríamos três pontos aqui para pontuarmos "cheio". Tivemos algumas boas oportunidades, gostei da atuação mais no primeiro tempo. Nossa equipe esteve um pouco mais consciente, com mais predomínio e controle do jogo, mas, infelizmente, tomamos um gol. Menos mal que conseguimos manter um pouco do equilíbrio e buscamos o empate ainda no primeiro tempo - analisou o treinador, que emendou:
- Já no segundo tempo, nossa equipe deu oportunidades à equipe do CRB. Uma delas foi em falha técnica nossa, e acabamos dando volume, o CRB cresceu na partida e teve oportunidade de fazer o gol da vitória. Mas, de um modo geral, são estreias que vão acontecendo, casos do Gabriel Dias, do Erick. Acho que o Gabriel é experiente, conhecedor das competições, esteve bem na função, o Erick é um jogador que ainda tem muito a acrescentar, sem dúvida alguma, um jogador que dá força no lado do campo, também pode jogar centralizado - explicou Zé Ricardo.
O próximo compromisso do Vasco é nesta sexta-feira. A equipe vai duelar com a Chapecoense, fora de casa. Terceira tentativa da equipe de obter a primeira vitória na competição.
- Dia de muito calor, muito abafado, mas agora é tentar buscar contra a Chapecoense a vitória para que não fiquemos longe das equipes que têm mais pontos que a gente. Hoje teve muitos empates, o que mostra o equilíbrio da Série B. Muitas equipes se ajustando ainda, com novos atletas. Provavelmente, no jogo em Chapecó, teremos mais alguns. Acho que, dentro da competição, temos que tentar evoluir e ter mais equilíbrio. O que nos faltou, no segundo tempo, foi mais equilíbrio - ponderou.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Crédito: ZéRicardoestápressionadonoVasco(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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