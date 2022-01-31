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Zé Ricardo analisa início do Vasco e explica situação de Luís Cangá: 'Está entrando em forma física'

Zagueiro equatoriano chegou ao clube com contrato de três meses, até o fim do Carioca. Comandante disse que a Covid-19 atrasou sua preparação e que ele entrará em breve...
LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2022 às 21:25

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 21:25

O Vasco passa por um processo de reconstrução de seu elenco e aos poucos busca dar entrosamento ao novo grupo. O técnico Zé Ricardo acredita que o grupo ainda é heterogêneo e que precisa de tempo para evoluir. Por isso, alguns jogadores demonstraram cansaço e ainda precisam ganhar ritmo de jogo e forma física. Dos reforços, ele não pode contar com Vitinho, que está lesionado, e ainda não utilizou o equatoriano Luís Cangá.– Esse cansaço já era esperado. Fizemos um jogo na quarta-feira, eles (Boavista) jogaram na terça. Estavam mais preparados no quesito físico e a recuperação foi maior. O primeiro tempo estivemos abaixo no quesito do jogo, mesmo. No segundo tempo, era natural, porque o desgaste é muito grande. Tentamos retomar com as trocas, mas o entrosamento ainda demanda tempo. É normal não estar no 100%. Até tivemos gás para tentar duas ou três oportunidades no final, mas o gol não aconteceu - disse.
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Dos reforços, ele não pode contar com Vitinho, que está lesionado, e ainda não utilizou o equatoriano Luís Cangá. O zagueiro chegou ao Cruz-Maltino com o contrato de três meses, até o fim do Campeonato Carioca. Por ser um período curto, a expectativa é alta para que ele seja utilizado e mostre que pode ter sequência no clube.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Para Zé Ricardo, os problemas de Covid-19 afetaram a preparação do equatoriano. O defensor busca a forma física e será utilizado em breve. Enquanto isso, Anderson Conceição e Ulisses seguem como a dupla titular da zaga do Vasco. O comandante elogiou o entrosamento do experiente com a cria da base vascaína.
+ Vasco sai na frente, mas queda de rendimento e falta de entrosamento pesam no empate com o Boavista
Crédito: LuísCangáaindanãoestreoucomacamisadoVascoebuscaformafísica(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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