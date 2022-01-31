Zé Ricardo analisa início do Vasco e explica situação de Luís Cangá: 'Está entrando em forma física'

O Vasco passa por um processo de reconstrução de seu elenco e aos poucos busca dar entrosamento ao novo grupo. O técnico Zé Ricardo acredita que o grupo ainda é heterogêneo e que precisa de tempo para evoluir. Por isso, alguns jogadores demonstraram cansaço e ainda precisam ganhar ritmo de jogo e forma física. Dos reforços, ele não pode contar com Vitinho, que está lesionado, e ainda não utilizou o equatoriano Luís Cangá.– Esse cansaço já era esperado. Fizemos um jogo na quarta-feira, eles (Boavista) jogaram na terça. Estavam mais preparados no quesito físico e a recuperação foi maior. O primeiro tempo estivemos abaixo no quesito do jogo, mesmo. No segundo tempo, era natural, porque o desgaste é muito grande. Tentamos retomar com as trocas, mas o entrosamento ainda demanda tempo. É normal não estar no 100%. Até tivemos gás para tentar duas ou três oportunidades no final, mas o gol não aconteceu - disse.