Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Zé Ricardo analisa início da campanha do Vasco na Série B: 'O grande pecado foi a nossa estreia'
futebol

Zé Ricardo analisa início da campanha do Vasco na Série B: 'O grande pecado foi a nossa estreia'

A pressão sobre o treinador do Cruz-Maltino é uma realidade, mas, em termos de pontuação, o comandante entende que empatar fora de casa é o menos problemático...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 abr 2022 às 07:30

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 07:30

A pressão existe, a pontuação é de três pontos em nove jogos e o próprio técnico Zé Ricardo admite que o Vasco precisa e pode jogar melhor. Mas o comandante avalia que, em termos de pontuação, empatar, fora de casa, com Chapecoense e CRB não deveria ser inaceitável.- Entendo a frustração da torcida, nós também queríamos estar melhores colocados. Entendo que o grande pecado foi a nossa estreia, contra o Vila Nova. Uma estreia sempre colocada com seus elementos, mas estamos vendo os resultados da Série B, muito parelhos, equilibrados, muitos empates - ponderou, antes de completar:
- Entendemos que, se tivéssemos vencido na nossa estreia, levar um ponto contra o CRB, em Alagoas, e aqui (Chapecó), onde é sempre muito difícil de jogar, as coisas estariam melhores. Mas nem tudo sai como queremos - disse Zé Ricardo.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O treinador têm sido pressionado pelos torcedores e muitos deles se manifestam em favor de sua demissão. O Vasco já não vence há cinco jogos: foram duas derrotas nas semifinais do Campeonato Carioca, para o Flamengo, e três empates na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe cruz-maltina enfrentará a Ponte Preta em casa, no próximo dia 27.
Crédito: VascoempatouostrêsprimeirosjogosdestaSérieBdoCampeonatoBrasileiro(LiamaraPolli/Lancepress!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar
Imagem de destaque
Lula vai a reunião da esquerda mundial em meio a tensões globais com Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados