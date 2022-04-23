Zé Ricardo analisa início da campanha do Vasco na Série B: 'O grande pecado foi a nossa estreia'

A pressão existe, a pontuação é de três pontos em nove jogos e o próprio técnico Zé Ricardo admite que o Vasco precisa e pode jogar melhor. Mas o comandante avalia que, em termos de pontuação, empatar, fora de casa, com Chapecoense e CRB não deveria ser inaceitável.- Entendo a frustração da torcida, nós também queríamos estar melhores colocados. Entendo que o grande pecado foi a nossa estreia, contra o Vila Nova. Uma estreia sempre colocada com seus elementos, mas estamos vendo os resultados da Série B, muito parelhos, equilibrados, muitos empates - ponderou, antes de completar:

- Entendemos que, se tivéssemos vencido na nossa estreia, levar um ponto contra o CRB, em Alagoas, e aqui (Chapecó), onde é sempre muito difícil de jogar, as coisas estariam melhores. Mas nem tudo sai como queremos - disse Zé Ricardo.

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O treinador têm sido pressionado pelos torcedores e muitos deles se manifestam em favor de sua demissão. O Vasco já não vence há cinco jogos: foram duas derrotas nas semifinais do Campeonato Carioca, para o Flamengo, e três empates na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe cruz-maltina enfrentará a Ponte Preta em casa, no próximo dia 27.