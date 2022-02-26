Zé Ricardo admite 'pior primeiro tempo' do Vasco no ano e cobra reação: 'Trabalhar o nosso mental'

Além de perder mais um clássico na temporada, dessa vez por 2 a 0 para o Fluminense, o Vasco não teve uma boa atuação, principalmente no primeiro tempo. Na coletiva, o técnico Zé Ricardo admitiu que o time esteve bem abaixo e que não conseguiu jogar diante do rival. Ele também ressaltou que o time não terá tempo para se lamentar, já que decide uma vaga na Copa do Brasil, quarta, às 21h30, contra a Ferroviária, em Araraquara.

- Entendo a insatisfação da torcida. Realmente fizemos uma partida bem abaixo daquilo que esperávamos. No primeiro tempo, tivemos bastante dificuldade para jogar e a gente tem que continuar trabalhando. Busca soluções para aquilo que a gente vai ter de informações desse jogo e trabalhar bastante para fazermos um jogo bem melhor em Araraquara. E trabalhar principalmente o nosso mental, pois todos nós ficamos insatisfeitos pela atuação da equipe - tanto individual como coletiva. Mas não temos tempo para nos lamentar. É se apresentar amanhã e trabalhar para o jogo de quarta-feira - explicou.

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- Nós fizemos um primeiro tempo muito abaixo e o Fluminense foi muito bem individualmente e tecnicamente todas as suas peças funcionaram e deram confiança - ao contrário da gente. Acredito que após o tempo técnico, tivemos uma ligeira melhora. No segundo tempo, a gente reposicionou nossa equipe, pediu tranquilidade principalmente sobre as questões de organização do ataque para que a gente não propiciasse contra-ataques ao Fluminense, que certamente poderiam complicar ainda mais - disse, e emendou:

- Tivemos oportunidades, mas não foram suficientes. Já no final do jogo tentamos sair um pouco mais com a substituições, mas não foi suficiente. Para o jogo de quarta-feira, estamos trabalhando o time da Ferroviária há algum tempo. Sabemos da dificuldade que iremos encontrar. Faremos cobranças, trocas também, e quem entrar acredito que seja melhor para conquistarmos a classificação lá - completou.

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Na quarta, o time estreia pela Copa do Brasil contra a Ferroviária, em Araraquara, às 21h30. No entanto, no domingo terá mais um clássico pelo Campeonato Carioca. O adversário será o Flamengo, às 16h, em local ainda a ser definido pela federação carioca. Essa partida é válida pela décima rodada da Taça Guanabara, a penúltima desta primeira fase do Estadual.