Zé Ricardo admite mau início do Vasco e exalta Nene: 'Capacidade de fazer o jogo simplificar'

O Vasco, inegavelmente, sofreu contra o Bangu. Não à toa saiu vaiado para o vestiário após o primeiro tempo. O técnico Zé Ricardo, então, admitiu que a etapa inicial da equipe foi abaixo do esperado. Mas celebrou a vitória, exatamente pela superação da dificuldade imposta pelo adversário em São Januário, nesta quinta-feira.- Realmente, sabíamos que era um jogo de xadrez, praticamente. O Bangu é uma equipe que maneja bem a bola. Acho que, no primeiro tempo, faltou um melhor tempo de marcação. O Bangu tentava atrair a gente para o campo deles para jogar nos espaços que, porventura, pudéssemos deixar. Não acertamos o "timming" de marcação e eles aproveitaram. No primeiro tempo, a gente foi abaixo do que tínhamos planejado para a estratégia do jogo - admitiu.

E para conquistar o 2 a 0, o Cruz-Maltino contou com a inspiração de Nene. O camisa 10 brilhou e desenroscou a partida, coroando os ajustes feitos pelo treinador vascaíno no intervalo.

- Demos uma corrigida para o segundo tempo. Acho que a equipe voltou um pouco mais sincronizada na questão sem bola. E, com a bola, teve boa posse e conseguiu criar boas situações. Sabíamos que, a partir do momento em que tivéssemos oportunidades, se pudéssemos abrir o marcador iríamos encontrar muitos espaços, principalmente nas costas dos laterais do Bangu. Acabou saindo o segundo gol - lembrou, antes de se dedicar ao camisa 10:

- É sempre muito delicado ficar falando de atuações individuais em um jogo estritamente coletivo, mas o Nene tem essa capacidade de fazer o jogo simplificar nos momentos mais difíceis e, hoje, ele foi muito feliz. Importante a presença dele, dá confiança aos nossos atletas, principalmente aos mais jovens. Essa vitória leva a gente a 16 pontos, bem próximo do primeiro objetivo, que é a classificação entre os quatro para depois buscarmos o título da Taça Guanabara - concluiu o treinador.

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O próximo compromisso do Vasco é no sábado, contra o Audax.