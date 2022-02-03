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  • Zé Ricardo admite insatisfação com gols sofridos pelo Vasco: 'Houve uma cobrança forte nossa no vestiário'
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Zé Ricardo admite insatisfação com gols sofridos pelo Vasco: 'Houve uma cobrança forte nossa no vestiário'

Treinador viu o time cruz-maltino abrir três gols de vantagem sobre o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira, mas levar dois gols no final da partida, colocando a vitória a perigo...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 00:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 00:36
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- Temos uma sequência pela frente, um jogo já no domingo. A expectativa era observar alguns jogadores que ainda não havíamos observado, dar condição de jogo. Era um desejo nosso observar os reforços e tirar também já que tínhamos dois atletas com cartão amarelo. Realmente perdemos um pouco de força sem a bola e demos condições do Nova Iguaçu chegar próximo do nosso gol, e acabamos tomando dois - lamentou.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
São cinco gols sofridos em três rodadas. Por mais que o elenco seja praticamente todo novo diante do alto número de saídas e contratações, o desempenho ainda não agrada. Mas Zé Ricardo pondera.
- Sem dúvida é um aprendizado para a gente. Houve uma cobrança forte nossa no vestiário, os atletas principalmente. Futebol não permite nenhum tipo de acomodação e ainda bem que aprendemos a lição vencendo a partida. É algo que precisamos corrigir porque o sistema defensivo vinha bem até os 40 do segundo tempo. E a partir do momento que não temos a pressão na bola, estoura lá atrás - explicou o treinador, sem individualizar a culpa:
- Não é um problema da linha quatro em si. Não houve nenhuma falha individual, mas, sim, uma falha coletiva nos dois gols. Agora é trabalhar, descansar e preparar a equipe já com essas correções para o jogo contra o Madureira - finalizou o treinador.

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