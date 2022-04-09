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Zé Ricardo admite decepção após tropeço do Vasco na estreia da Série B: 'Precisávamos fazer três pontos'

Em coletiva de imprensa, o treinador admitiu que a equipe deixou a desejar na organização e frustrou seu torcedor, que lotou São Januário e fez uma bonita festa...
LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2022 às 22:28

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 22:28

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
- Em casa, a gente precisa confirmar. Mas nós iniciamos bem a partida, fizemos o gol e logo em seguida o gol que sofremos acabou tirando um pouco o nosso equilíbrio e lógico que a pressão aumenta conforme o tempo vai passando. Entendo que em uma estreia existem fatores que acabam pesando. Certamente a gente precisa trabalhar mais para chegar em Maceió no próximo jogo para recuperar os pontos que deixamos aqui - completou.
O comandante cruz-maltino também falou que a ansiedade da estreia e o gol de empate do Vila Nova fizeram o time ter uma instabilidade. Ele acredita que o time pecou na organização e que terá que reconquistar os pontos que perdeu na próxima partida da competição.
- Logicamente a gente não pode tirar os méritos do adversário, que veio na maioria do tempo em uma proposta de contra-ataque. Acho que o Vasco deixou um pouco a desejar na questão da organização. Tivemos momentos bons na partida e momentos ruins. Acho que a instabilidade muito por conta da nossa ansiedade e não conseguimos chegar próximo ao gol do Vila Nova e boas oportunidades na segunda metade do terço final a gente conseguiu, Tivemos dificuldade nas finalizações. De qualquer forma, é abraçar o nosso grupo. Amanhã a gente já tem treino, temos que trabalhar bastante. O resultado a gente lamenta, mas precisamos continuar trabalhando para o próximo jogo - frisou.
+ ATUAÇÕES: Vasco não joga bem e apenas empata na estreia da Série B; Figueiredo entrou bem no segundo tempo
O próximo compromisso do Vasco na Série B será contra o CRB, no sábado, dia 16, às 19h, no Estádio Rei Pelé. Em seguida, os comandados de Zé Ricardo visitam a Chapecoense, dia 22, uma sexta-feira, às 21h30, na Arena Condá.

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