Zé Ricardo admite decepção após tropeço do Vasco na estreia da Série B: 'Precisávamos fazer três pontos'

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

- Em casa, a gente precisa confirmar. Mas nós iniciamos bem a partida, fizemos o gol e logo em seguida o gol que sofremos acabou tirando um pouco o nosso equilíbrio e lógico que a pressão aumenta conforme o tempo vai passando. Entendo que em uma estreia existem fatores que acabam pesando. Certamente a gente precisa trabalhar mais para chegar em Maceió no próximo jogo para recuperar os pontos que deixamos aqui - completou.

O comandante cruz-maltino também falou que a ansiedade da estreia e o gol de empate do Vila Nova fizeram o time ter uma instabilidade. Ele acredita que o time pecou na organização e que terá que reconquistar os pontos que perdeu na próxima partida da competição.

- Logicamente a gente não pode tirar os méritos do adversário, que veio na maioria do tempo em uma proposta de contra-ataque. Acho que o Vasco deixou um pouco a desejar na questão da organização. Tivemos momentos bons na partida e momentos ruins. Acho que a instabilidade muito por conta da nossa ansiedade e não conseguimos chegar próximo ao gol do Vila Nova e boas oportunidades na segunda metade do terço final a gente conseguiu, Tivemos dificuldade nas finalizações. De qualquer forma, é abraçar o nosso grupo. Amanhã a gente já tem treino, temos que trabalhar bastante. O resultado a gente lamenta, mas precisamos continuar trabalhando para o próximo jogo - frisou.

+ ATUAÇÕES: Vasco não joga bem e apenas empata na estreia da Série B; Figueiredo entrou bem no segundo tempo