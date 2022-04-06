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Zé Ricardo acredita em um dos novos reforços na estreia do Vasco: 'Temos contado com os que estão em campo'

Lucas Oliveira, anunciado na semana passada após destaque no Bangu, é quem mais tem chance de estar entre os relacionados para o jogo contra o Vila Nova, nesta sexta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2022 às 16:24

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 16:24

O Vasco vive os últimos momentos antes da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. E para o jogo contra o Vila Nova, o técnico Zé Ricardo ainda não tem certeza, mas espera contar com um dos jogadores já anunciados após o Carioca. Nenhum deles anunciado nesta quarta-feira. E prevê possíveis novos jogadores ao longo do tempo.- Não sei se tem condições de regularizar todos. Temos contado com os que estão em campo. E me parece que o Lucas teria condição, mas acredito muito no que a direção propõe para a gente. Sabemos o que o Vasco necessita, mas o clube foi bem. São atletas que mostraram, nos respectivos campeonatos, que merecem oportunidade ou atletas que poderão botar em prática o que sabem - almeja o treinador. E completou:
- Sobre novos jogadores, conversamos sempre com a direção. Prefiro não falar nomes, mas valorizar os que estão porque a entrega é tamanha. Certeza que, com a energia da torcida nos jogos, vamos conseguir. Temos que ter cuidado. Todas as equipes se reforçaram depois dos estaduais, mas valorizo os que estão aqui - projetou.
Crédito: ZéRicardoviveaansiedadepeloiníciodaSérieBdoCampeonatoBrasileiro(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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