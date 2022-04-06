Zé Ricardo acredita em um dos novos reforços na estreia do Vasco: 'Temos contado com os que estão em campo'

O Vasco vive os últimos momentos antes da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. E para o jogo contra o Vila Nova, o técnico Zé Ricardo ainda não tem certeza, mas espera contar com um dos jogadores já anunciados após o Carioca. Nenhum deles anunciado nesta quarta-feira. E prevê possíveis novos jogadores ao longo do tempo.- Não sei se tem condições de regularizar todos. Temos contado com os que estão em campo. E me parece que o Lucas teria condição, mas acredito muito no que a direção propõe para a gente. Sabemos o que o Vasco necessita, mas o clube foi bem. São atletas que mostraram, nos respectivos campeonatos, que merecem oportunidade ou atletas que poderão botar em prática o que sabem - almeja o treinador. E completou: