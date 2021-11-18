Zé Rafael pede lição após derrota: ‘Temos que amadurecer’

O volante Zé Rafael, que participou dos minutos finais do Choque-Rei perdido pelo Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque, na noite desta quarta-feira (17), falou na saída do gramado e pediu que a equipe tenha paciência e use o tempo de treinamentos até a decisão da Libertadores.

– Serve de amadurecimento para a final a gente enfrentar dificuldades. Não tivemos um bom primeiro tempo e acabamos sofrendo. Paciência. Temos jogos importantes até a final e vamos nos preparar da melhor forma para esse dia.O camisa 8 ainda colocou panos quentes na atuação ruim e quer tirar pontos úteis para aprimorar questões táticas e técnicas de olho num melhor desempenho em jogos decisivos, como a final do dia 27, diante do Flamengo, no Estádio Centenário.

– Temos que buscar sempre coisas positivas, apesar de não ter sido uma boa noite. Não adianta ficar só com a parte da derrota, coisas negativas. Temos que amadurecer e seguir em frente.

Talvez com Zé Rafael, já que trata-se de um titular que pode ser poupado por Abel, o Palmeiras volta a campo no próximo sábado (20), em Fortaleza, contra o Fortaleza, às 19h00, no Castelão.