Zé Rafael marca o gol de número quatro mil do estádio palmeirense

O meia Zé Rafael marcou o gol de número quatro mil no estádio palmeirense — contando desde a inauguração, em 1917, até hoje, o atual Allianz Parque. Com a goleada de 5 a 1, contra o Tigres, nesta quarta-feira, o time somou 4.002 bolas na rede na história.
O Verdão começou a jogar nesse terreno desde a inauguração, mas só adquiriu a propriedade em 1920. Já foram 1738 jogos até hoje (com média de 2,30 por partida).
O primeiro gol foi de Heitor, na goleada do Palestra Itália por 5 a 1 sobre o Internacional-SP, em 21/04/1917, dia em no qual a equipe pisou pela primeira vez no campo da Zona Oeste da capital.Maior artilheiro da história alviverde com 315 gols, ele foi às redes mais três vezes naquela estreia, enquanto Caetano foi o outro a marcar.
O gol 1000 foi anotado por Feitiço, em 25/05/1938, na goleada por 4 a 1 sobre o Corinthians. Ademir da Guia fez o gol 2000, dia 28/01/1973, na vitória por 2 a 0 sobre o Independiente-ARG. E Jackson anotou o gol 3000, em 06/02/1999, no triunfo por 2 a 1 sobre o Fluminense-RJ.
No Allianz Parque, inaugurado em 2014, o primeiro gol foi do atacante Henrique Dourado, em 07/12 daquele ano, no empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, pelo Brasileiro.
Ao todo, são 304 bolas na rede na arena – na vitória por 5 a 0 sobre o Bolívar-BOL, no último dia 30, o clube atingiu o gol 300 com Raphael Veiga e o 301 com Rony.
Os maiores artilheiros do Palestra
1º – Heitor175 gols
2º – Caetano Imparato72 gols
3º – Luizinho65 gols
4º – Lara61 gols
5º – Evair54 gols
6º – Romeu Pellicciari53 gols
7º – Edmundo51 gols
8º – Echevarrieta e César Maluco44 gols
10º – Humberto Tozzi42 gols