Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Zé Rafael marca o gol de número quatro mil do estádio palmeirense

Gol mil foi anotado por Feitiço, em 1938; depois Ademir da Guia marcou o 2 mil, em 1973; e Jackson fez o 3000, em 1999
LanceNet

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 00:11

Crédito: (César Greco/Ag. Palmeiras
O meia Zé Rafael marcou o gol de número quatro mil no estádio palmeirense — contando desde a inauguração, em 1917, até hoje, o atual Allianz Parque. Com a goleada de 5 a 1, contra o Tigres, nesta quarta-feira, o time somou 4.002 bolas na rede na história.
O Verdão começou a jogar nesse terreno desde a inauguração, mas só adquiriu a propriedade em 1920. Já foram 1738 jogos até hoje (com média de 2,30 por partida).
O primeiro gol foi de Heitor, na goleada do Palestra Itália por 5 a 1 sobre o Internacional-SP, em 21/04/1917, dia em no qual a equipe pisou pela primeira vez no campo da Zona Oeste da capital.Maior artilheiro da história alviverde com 315 gols, ele foi às redes mais três vezes naquela estreia, enquanto Caetano foi o outro a marcar.
O gol 1000 foi anotado por Feitiço, em 25/05/1938, na goleada por 4 a 1 sobre o Corinthians. Ademir da Guia fez o gol 2000, dia 28/01/1973, na vitória por 2 a 0 sobre o Independiente-ARG. E Jackson anotou o gol 3000, em 06/02/1999, no triunfo por 2 a 1 sobre o Fluminense-RJ.
No Allianz Parque, inaugurado em 2014, o primeiro gol foi do atacante Henrique Dourado, em 07/12 daquele ano, no empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, pelo Brasileiro.
Ao todo, são 304 bolas na rede na arena – na vitória por 5 a 0 sobre o Bolívar-BOL, no último dia 30, o clube atingiu o gol 300 com Raphael Veiga e o 301 com Rony.
Os maiores artilheiros do Palestra
1º – Heitor175 gols
2º – Caetano Imparato72 gols
3º – Luizinho65 gols
4º – Lara61 gols
5º – Evair54 gols
6º – Romeu Pellicciari53 gols
7º – Edmundo51 gols
8º – Echevarrieta e César Maluco44 gols
10º – Humberto Tozzi42 gols

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados