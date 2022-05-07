Zé Rafael celebra volta do Palmeiras ao Allianz: 'Onde a gente sente o calor da torcida'

O Palmeiras volta a jogar no Allianz Parque depois de quase um mês de ausência e receberá o Fluminense, neste domingo, às 16h, pela quinta rodada do Brasileirão. Se a torcida está ansiosa para esse reencontro, os jogadores do elenco também estão e não escondem o desejo de retornar para "casa" e conquistar mais três pontos.GALERIA> Relembre a invencibilidade fora de casa do Palmeiras na Liberta

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Em entrevista para a TV Palmeiras, Zé Rafael falou da importância de estar de volta na arena palmeirense. Apesar dos dois jogos com vitória na Arena Barueri, a qual ele considera a "segunda casa", a preferência dos atletas é onde eles sentem o calor do torcedor.

- Acho que é muito importante a gente voltar para o Allianz, lógico que a gente jogou em Barueri, na nossa segunda casa, mas é como se não fosse, apesar da nossa torcida aparecer, onde a gente se sente melhor é no Allianz, onde a gente sente o calor da nossa torcida, a vibração positiva, e eu acho que o importante para a gente é poder voltar a jogar em casa. Então a gente está muito feliz e espera fazer um grande jogo domingo - declarou o meio-campista.Diante de um adversário qualificado como Fluminense, Zé sabe que o fator casa no Allianz Parque será importante para superar o rival e somar os primeiros três pontos jogando no estádio pelo Brasileiro.

- Equipe muito bem treinada, sempre competitiva, essa não é diferente, jogadores de alto nível, que vão brigar por uma boa colocação no Brasileiro, e a gente volta para a nossa casa e espera fazer um grande jogo, que a gente possa conseguir uma vitória.

O Alviverde soma cinco pontos no Brasileirão-2022, com uma vitória, dois empates e uma derrota, e pode alcançar neste domingo a sua vitória de número 150 no Allianz Parque. O retrospecto atual no estádio é de 230 jogos, 149 vitórias, 43 empates, 38 derrotas, 436 gols marcados e 180 gols sofridos. Dudu é o jogador com mais triunfos no local, com 108, e Abel é o treinador que mais venceu, com 33.