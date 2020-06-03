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futebol

Zé Rafael após treino online: 'Espero comemorar logo vitória do Verdão'

Meio-campista elogia cuidado do Palmeiras para ajudar elenco a manter a forma física em meio à pausa do futebol por conta da pandemia do coronavírus, mas não esconde saudade...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2020 às 20:12

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 20:12

Crédito: Zé Rafael mantém trabalhos físicos acompanhados à distância pela comissão técnica (Agência Palmeiras/Divulgação
O Palmeiras realizou mais um treinamento físico acompanhado à distância e em tempo real pela comissão técnica, nesta quarta-feira. Trabalho que recebeu elogios de Zé Rafael, pelo empenho do clube para fazer o elenco manter a forma, mas o jogador não esconde a saudade de entrar em campo.
- Nosso estafe tem cuidado de tudo: recuperação, nutrição, preparação física. E estão todos seguindo bem o treinamento e o protocolo para voltarmos o quanto antes, em segurança. Espero que tudo isso passe logo e possamos voltar a comemorar logo uma vitória do Verdão - disse o camisa 8, em depoimento publicado na TV Palmeiras nesta quarta-feira.
- Todos nós, do elenco, estamos fazendo o possível para manter a boa forma e treinando em uma condição boa para, quando voltar, estarmos bem preparados para os jogos, sofrendo menos - prosseguiu Zé Rafael.E MAIS:Em Dia da Bicicleta, Verdão lembra golaço de Vitor HugoDracena relata quarentena e relacionamento com elencoClube fará novos testes cardíacos e cita lesões na AlemanhaPalmeiras tem dois casos de atletas com COVID-19 na baseConfira o vídeo da TV Palmeiras com o treino desta quarta e a fala de Zé Rafael: E MAIS:

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