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Zé Ivaldo avalia estreia no Cruzeiro e exalta elenco: 'O grupo está forte, estamos no caminho certo'

O defensor, vindo do Athletico-PR, comentou sobre sua estreia na Raposa e como vê os novos companheiros...
LanceNet

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Publicado em 

22 abr 2022 às 19:38

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 19:38

O zagueiro Zé Ivaldo, reforço que veio do Athletico-PR, detalhou sua estreia pela Raposa, na derrota para o Remo, por 2 a 1, pela Copa do Brasil, e como projeta a temporada na nova equipe. Ivaldo vê forças no elenco, colocando o atual grupo do Cruzeiro em condições de buscar o acesso à elite do futebol brasileiro no fim do ano, com o acesso na Série B. Para o defensor, o time tem condições de buscar a vaga na Série A e ainda inverter a vantagem obtida pelo time paraense, no duelo de ida do maior mata-mata do futebol nacional; Confira nos vídeos o que disse o zagueiro da Raposa. Zé ivaldo avaliou bem sua chegada na Raposa e quer o grupo forte no restante da temporada-(Divulgação/Cruzeiro)

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