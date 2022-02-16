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Zé Gabriel é registrado no BID, porém ainda não poderá estrear pelo Vasco no duelo contra o Bangu

Segundo a regra do Estadual, um jogador precisa ser inscrito 48 horas antes do início da rodada, que começa nesta quarta. Além dele, Vitinho e Yuri Lara também estão fora do jogo...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 12:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 12:43
O volante Zé Gabriel, que foi apresentado pelo Vasco, teve seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, mas não estará à disposição do técnico Zé Ricardo para o duelo contra o Bangu, nesta quinta, às 20h35, em São Januário. De acordo com a regra do Estadual, um jogador precisa ser inscrito 48 horas antes do início da rodada, que começa nesta quarta.Além dele, o comandante cruz-maltino ainda não poderá contar com o meio-campista Vitinho. O atleta iniciou a transição depois de sofrer uma uma lesão no tendão retofemoral. A expectativa é que o jogador retorne na primeira fase da Copa do Brasil, contra a Ferroviária, de Araraquara, no Estádio Fonte Luminosa, dia 2 de março, às 21h30.
Além dele, Yuri Lara também está fora do jogo contra o alvirrubro. Ele torceu o tornozelo no duelo contra o Boavista, válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca e desde então não retornou. O volante segue no departamento médico e ainda não iniciou a transição em campo.
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Com o revés para o Botafogo, o Vasco caiu da liderança para a quarta colocação do Estadual. Restam cinco rodadas para o fim da primeira fase, e a equipe soma 13 pontos, estando atrás dos rivais Botafogo e Flamengo por causa do saldo de gols. Após a combinação de resultados da última rodada, o Fluminense assumiu a ponta da tabela, com 15 pontos. O nome do volante Zé Gabriel no BID da CBF (Reprodução/BID)
Crédito: ZéGabrielfoiapresentadopeloVasconaúltimaterça-feira(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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