Zé Gabriel e Luiz Henrique, ainda não anunciado, participam de treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa

Ativo no mercado, o Vasco apresentou novidades no treinamento desta sexta-feira, no CT Moacyr Barbosa. O volante Zé Gabriel, novo reforço da equipe, esteve presente com o grupo. Além dele, o meio-campista Luiz Henrique, que ainda não foi anunciado e aguarda a conclusão de sua transferência, também participou da atividade. Zé Gabriel foi anunciado na última quinta-feira e assinou contrato por duas temporadas. Ele foi envolvido em uma troca com o volante Bruno Gomes, que se transferiu para o Internacional. O atleta aguarda a divulgação de seu nome no BID para poder estrear.

Luiz Henrique, por sua vez, pertence ao Fortaleza, e chegará por empréstimo até o fim da temporada. Outro reforço que também virá do Leão do Pici é o zagueiro colombiano Quintero, que é aguardado no Rio de Janeiro na semana que vem.

O meia Vitinho, que sofreu uma lesão no tendão retofemoral direito, iniciou a transição no campo e treinou com o grupo, porém está fora do clássico. Ele ainda não conseguiu estrear, pois se lesionou no jogo-treino contra o Audax. O volante Yuri Lara segue no departamento médico.

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Destaque do time sub-20, Andrey Santos passa por um período de avaliação. Aos 17 anos, ele foi um dos destaques do time Sub-20 do Vasco e marcou três gols na Copinha 2022. O jovem se junta a Pimentel, Zé Victor e JP Galvão, que também ingressaram no time profissional. Os jovens serão observados por Zé Ricardo.

O dia foi marcado pelo famoso "corredor polônes", que é um "batismo" comum entre os jogadores de futebol. Os dois reforços participaram, assim como Gabriel Pec, que completa 21 anos, nesta sexta. Além deles, Matías Galarza também esteve na brincadeira, já que comemora 20 anos.

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A equipe realizará o último treino antes da viagem para São Luís, no Maranhão, na manhã deste sábado. O duelo com o Botafogo está marcado para domingo, às 20h, no Estádio Castelão. O Gigante da Colina é líder do Campeonato Carioca com 13 pontos em cinco rodadas.