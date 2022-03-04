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futebol

Zé Gabriel, do Vasco, é assaltado e tem carro levado; jogador passa bem

Meio-campista foi abordado na Linha Amarela na noite da última quinta-feira, quando seguia para casa após desembarque da delegação, que havia voltado de Araraquara (SP)...
LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2022 às 17:58

Publicado em 04 de Março de 2022 às 17:58

Um grande susto. O meio-campista Zé Gabriel, do Vasco, sofreu um assalto na noite da última quinta-feira. Os bandidos levaram o carro do jogador, que passava pela Linha Amarela. O jogador passa bem, treinou nesta sexta-feira e registrou boletim de ocorrência. A informação foi publicada originalmente pela Rádio Globo.O veículo foi recuperado. O assalto se deu quando ele retornava para casa após o desembarque da delegação no Rio. O time havia enfrentado a Ferroviária, em Araraquara (SP), na última quarta-feira. O clube afirma prestar apoio ao jogador, contratado junto ao Internacional para esta temporada. Confira a nota.
"O Vasco da Gama informa que o atleta Zé Gabriel foi vítima de assalto na noite desta quinta-feira (03/03), momentos após desembarcar no Rio de Janeiro vindo de Araraquara (SP).
O jogador teve o carro roubado, mas passa bem e se apresenta normalmente nesta sexta-feira (04). Acompanhado por profissionais do Clube, Zé Gabriel se dirigiu à delegacia para prestar depoimento e registrar o Boletim de Ocorrência.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
O Vasco da Gama lamenta o ocorrido e comunica que vem prestando apoio ao atleta através dos Departamentos de Futebol e Jurídico."
Crédito: ContraaFerroviária(SP,ZéGabrielfezoprimeirojogocomotitulardoVasco(Foto:RafaelRibeiro/Vasco)

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