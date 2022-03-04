Zé Gabriel, do Vasco, é assaltado e tem carro levado; jogador passa bem

Um grande susto. O meio-campista Zé Gabriel, do Vasco, sofreu um assalto na noite da última quinta-feira. Os bandidos levaram o carro do jogador, que passava pela Linha Amarela. O jogador passa bem, treinou nesta sexta-feira e registrou boletim de ocorrência. A informação foi publicada originalmente pela Rádio Globo.O veículo foi recuperado. O assalto se deu quando ele retornava para casa após o desembarque da delegação no Rio. O time havia enfrentado a Ferroviária, em Araraquara (SP), na última quarta-feira. O clube afirma prestar apoio ao jogador, contratado junto ao Internacional para esta temporada. Confira a nota.