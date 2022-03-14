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  • Zé Gabriel admite favoritismo do Flamengo contra o Vasco, mas cita: 'Eram favoritos contra o Palmeiras'
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Zé Gabriel admite favoritismo do Flamengo contra o Vasco, mas cita: 'Eram favoritos contra o Palmeiras'

Volante do Cruz-Maltino recorda a final da última Copa Libertadores para pregar que os indicativos antes de a bola rolar não vão definir que avançará para a final estadual...

Publicado em 14 de Março de 2022 às 15:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2022 às 15:30
A distância financeira e esportiva nos últimos anos é inegável. Pelo que disputam e pelo que conquistaram recentemente, o Flamengo é favorito para a semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco, a partir desta quarta-feira. O volante Zé Gabriel, do Cruz-Maltino, admite a superioridade teórica do rival, mas entende que não é sempre que a prática vai refletir isso.- Acho que esse favoritismo deles é justo pelas últimas temporadas em campo, os títulos... mas o futebol é jogado. Assim como eles eram favoritos contra o Palmeiras e, recentemente, contra o Atlético-MG - afirmou o meio-campista, citando as últimas finais da Copa Libertadores e da Supercopa do Brasil. E acrescentou:
- Futebol é jogado. Sabemos que será um jogo duro, mas temos nossa estratégia. Temos que estar bem mentalizados porque tudo que vier a acontecer na quarta-feira não estará nada decidido porque ainda tem o domingo - alertou, citando o segundo jogo da semifinal, também no Maracanã.
O Vasco se reapresentou nesta segunda-feira à tarde no CT Moacyr Barbosa após vencer o Resende por 3 a 0. O resultado, aliado ao tropeço do Botafogo no Audax, deixou o time de São Januário em terceiro lugar na Taça Guanabara. O cruzamento previa o duelo contra o segundo colocado, no caso, o Flamengo.
Crédito: ZéGabrieltemchancedesertitulardoVascocontraoFlamengo,nestaquarta-feira(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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