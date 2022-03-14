Zé Gabriel admite favoritismo do Flamengo contra o Vasco, mas cita: 'Eram favoritos contra o Palmeiras'

A distância financeira e esportiva nos últimos anos é inegável. Pelo que disputam e pelo que conquistaram recentemente, o Flamengo é favorito para a semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco, a partir desta quarta-feira. O volante Zé Gabriel, do Cruz-Maltino, admite a superioridade teórica do rival, mas entende que não é sempre que a prática vai refletir isso.- Acho que esse favoritismo deles é justo pelas últimas temporadas em campo, os títulos... mas o futebol é jogado. Assim como eles eram favoritos contra o Palmeiras e, recentemente, contra o Atlético-MG - afirmou o meio-campista, citando as últimas finais da Copa Libertadores e da Supercopa do Brasil. E acrescentou: