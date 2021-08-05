Zé Eduardo comemora retorno aos treinos após afastamento: 'Vou correr atrás do tempo perdido e voltar forte'

O Cruzeiro informou que o atacante Zé Eduardo foi liberado pelo departamento médico para iniciar o processo de preparação física. O atleta retomará as atividades na tarde desta quarta-feira, na Toca II.
No início da temporada 2021, exames apontaram alterações cardíacas no jogador. Desde então, Zé Eduardo permaneceu em repouso, sempre acompanhado de maneira multidisciplinar pelos médicos do clube.
Nos últimos dias, o atacante se submeteu a novas avaliações, como ressonância magnética, teste ergométrico e exame holter. Todos esses procedimentos apresentaram resultados satisfatórios, o que possibilitou o retorno do atleta aos treinamentos.
Todavia, o retorno aos gramados e trabalhos com o restante do elenco na mesma intensidade ainda devem demorar mais um pouco, pois ele ainda terá de se recondicionar fisicamente e seguirá monitorado pelos profissionais do clube. Ele celebrou a volta e quer "correr atrás do tempo perdido". Confira no vídeo acima. Zé Eduardo ainda terá de se recondicionar fisicamente para poder jogar pela Raposa-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)