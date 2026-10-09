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Vôlei

Instituto Capixaba dá mais um passo rumo ao acesso na Superliga C de vôlei

Representante do Espírito Santo derrotou o Londrina por 3 sets a 1 em jogo válido pela quarta rodada da competição nacional

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 18:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2026 às 18:05
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Após a folga, o Instituto Capixaba conquistou uma vitória importante na fase final da Superliga C de vôlei feminino. Na tarde desta sexta-feira, em Fortaleza, o representante do Espírito Santo derrotou o Londrina por 3 sets a 1 (25/21, 20/25, 25/17 e 25/15), em jogo válido pela quarta rodada da competição nacional. O resultado deixa o ICVC em boa situação na luta por uma das quatro vagas para a Superliga B em 2027.


Com o resultado, o Instituto Capixaba tem duas vitórias e uma derrota e sobe para a terceira colocação. O Londrina tem uma vitória e três derrotas e fica na sexta posição. A quarta rodada, nesta sexta-feira, ainda tem: Recife x Vila Nova e Manaus x Napoli-SC.


Próximos jogos


A fase final da Superliga C Feminina prossegue neste sábado, com os jogos da quinta rodada. Às 16h (de Brasília), o Instituto Capixaba enfrenta o Vila Nova, de Goiás. O Londrina folga e volta à quadra apenas no domingo, às 14h, quando pega o mesmo Vila. Todos os jogos acontecem em Fortaleza. 

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