Zanocelo tem lesão detectada e deve perder os próximos jogos no Santos

O meio-campista Vinícius Zanocelo ficou fora da lista dos atletas relacionados do Santos para o confronto desta quinta-feira (12), às 21h30, na Vila Belmiro, contra o Libertad. O jogo é válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.Segundo informações do Peixe, o jogador sentiu um desconforto na coxa direita durante o treino desta quarta-feira, no CT Rei Pelé. Após os exames de imagem nesta quinta (12), foi confirmado uma discreta lesão muscular, o que faz o Zanocelo perde cerca de duas semanas.O meia se junta a uma lista grande de desfalques no clube. Marinho trata um hematoma interno na coxa e é a principal ausência do time. Danilo Boza, que ainda não se recuperou de desconforto na coxa, e John, que passou por uma cirurgia no joelho, também estão fora dos últimos jogos. Jobson e Sandry, com lesões de ligamento cruzado, ainda devem ficar fora por um tempo.