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futebol

Zanocelo revela inspiração em Renato e Elano no Santos

Volante foi um dos destaques do Peixe na vitória sobre o Fluminense na quarta...
LanceNet

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Publicado em 

29 out 2021 às 10:55

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 10:55

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense
Nome importante na vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Fluminense na última quarta-feira (27), na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021, o meia Vinicius Zanocelo fez um lançamento primoroso para Madson abrir o placar no primeiro do duelo.Após a partida, o meia foi elogiado pelo ex-jogador Renato nas redes sociais e respondeu admitindo que assistiu a vídeos do ídolo antes de entrar em campo. Feliz com o bom desempenho diante do Fluminense, Zanocelo revelou a inspiração no ex-camisa 8 e também em Elano, que foi seu treinador na Ferroviária.
- O Santos já teve muitos craques com a camisa 8, mas os que eu me lembro e pude ver jogar de perto são Renato e Elano. O que eles representam para o clube é uma inspiração para eu seguir buscando isso. São referências. Me espelho muito neles e sempre fico vendo vídeos dos dois para tentar colocar em prática no campo. A vitória importante demais. O nosso grupo merece grandes coisas, trabalhamos demais para conquistar nossos objetivos. E, sem dúvida nenhuma, nós vamos colocar o Santos no lugar que ele merece - afirmou o meia santista.E os torcedores do Peixe que usam bastante o Twitter já devem ter acompanhado alguma publicação empolgada de Nelson Zanocelo. Pai do camisa 25, Nelson é bem ativo na rede social, interage com torcedores, sofre e vibra bastante em todos os jogos do Alvinegro Praiano. O meia santista brincou e agradeceu o apoio do pai ‘twitteiro’
- Nem tenho palavras para falar do meu pai. Eu sempre comento que se for para os meus filhos 50% do pai que ele é, sei que serei o segundo melhor pai do mundo. Tenho um orgulho gigante dele, é meu espelho e minha referência. Sou muito grato pela felicidade que ele tem quando eu vou bem, por sofrer também e estar comigo em todos os momentos. Fico feliz demais pelo carinho que o pessoal está tendo com ele na rede social. Quando saiu o gol eu já virei ali para onde ele estava na cadeira. Foi um momento legal demais - concluiu o camisa 25.
Após a vitória sobre o Fluminense, o elenco do Peixe se reapresentou na tarde desta quinta-feira (28), no CT Rei Pelé. O Santos encara o Athletico-PR no próximo sábado (30), às 17h, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 29ª rodada do Brasileirão.

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