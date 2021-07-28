Zanocelo revela consulta do Palmeiras e opção por trabalhar com Diniz

O Santos anunciou em junho a contratação do volante Vinícius Zanocelo. Chamado para a seleção brasileira Sub-20 nas últimas três convocações, o jogador assinou com o Peixe e vem por empréstimo junto à Ferroviária de Araraquara até 31 de maio de 2023, com opção de compra e passe fixado.O jogador falou sobre o motivo de sua escolha além da importância do Santos. Segundo o atleta de 20 anos, o Palmeiras e clubes da Europa fizeram contato com seus empresários, mas a oportunidade de trabalhar com o técnico Fernando Diniz foi fundamental.

-O Palmeiras foi um pouco antes, em setembro ou novembro. Mas sempre quis trabalhar com o Fernando Diniz, é um cara que sempre despertou com a metodologia dele, bem diferente. Sempre tive curiosidade, ele é um cara que sempre jogadores que passam na mão dele têm uma evolução muito grande. Ele sempre prepara os jogadores muito bem, isso aí chamou minha atenção. E vestir a camisa do Santos, um dos maiores clubes do mundo, então é uma oportunidade muito grande -disse em entrevista à Rádio Craque Neto.Recentemente, o Santos divulgou as atas da reunião do Comitê de Gestão. No caso de Zanocelo, o clube pagou R$ 500 mil pelo empréstimo do jogador, que pertence à Ferroviária. Se o Peixe fizer a opção pela compra, o valor será abatido no negócio. Se o Santos não optar pela compra, o valor será devolvido.