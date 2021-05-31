Zaneratto brilha, Palmeiras vence Flamengo no Canindé e se aproxima de classificação

O Palmeiras segue imbatível na disputa do Brasileiro Feminino A1. Jogando no Canindé, o Verdão recebeu o Flamengo pela 11ª rodada e venceu por 3 a 1, com mais um show de Bia Zaneratto, autora dos três gols alviverdes da partida.
As Palestrinas demoraram a entrar definitivamente no jogo, tanto que foi o Flamengo que criou as primeiras oportunidades da partida, com Darlene levando certo perigo para a goleira Jully, porém sem efetividade.
A primeira grande chance do Verdão veio aos 15 minutos, quando Bia Zaneratto chegou a balançar as redes, mas viu o gol ser anulado por impedimento. Apesar disso, a Imperatriz não demorou muito para comemorar o seu tento. Aos 17 minutos, Júlia Bianchi pegou de voleio e obrigou a goleira Kaká a fazer grande defesa. Na sequência, após cobrança de escanteio, a goleira do Flamengo saiu de soco e, ao tentar fazer a cobertura no desenrolar da jogada, fez pênalti em Thais Ferreira. Com a bola na marca da cal, Zaneratto marcou seu primeiro gol no jogo.
O último grande lance do Palmeiras na primeira etapa foi aos 36 minutos, quando Bia Zaneratto deu lindo passe para Duda Santos, que ganhou na corrida e finalizou, para uma grande defesa de Kaká. Poucos minutos depois, o Palmeiras chegou a marcar, agora com Ary Borges, mas de forma errônea, o lance foi anulado.
No segundo tempo, o ataque palmeirense repetiu a primeira etapa e, na primeira vez que atacou mais firme, marcou. Aos 17 minutos, Bia Zaneratto iniciou a jogada, tabelou com Ary Borges, avançou e finalizou cruzado, marcando seu segundo gol na partida.Aos 28 minutos, o Flamengo voltou a assustar com Darlene, principal atleta das cariocas na partida. A camisa 27 limpou a marcação e finalizou de fora da área, sem chances para Jully, porém o travessão impediu com que o Palmeiras sofresse o gol.
O Verdão voltou ao ataque aos 34 minutos. Após grande assistência de Ottilia, Maria Alves, estreante da noite, chegou batendo, deslocando Kaká, mas a bola saiu caprichosamente ao lado do gol rubro-negro.
Quando o jogo se encaminhava para o fim, o Flamengo começou a buscar uma reação. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Cida, que com um tapa milimétrico, no cantinho de Jully, diminuiu a desvantagem carioca. Mas já era tarde demais para as flamenguistas.Já no apagar das luzes, o Palmeiras sacramentou o placar, mais uma vez com Bia Zaneratto. Após tentativa de chute de Chú, a bola sobra para a Imperatriz, que marcou seu terceiro gol na partida, o décimo no campeonato.
Com a vitória, o Palmeiras chega aos 27 pontos, um a menos que o líder Corinthians. Com isso, o Palmeiras pode garantir sua passagem para as quartas de final nesta segunda, mas pra isso, precisa de um tropeço do Real Brasília-DF contra o Santos.
As Palestrinas voltam a campo na próxima quinta-feira (3). Fora de casa, a equipe de Ricardo Belli enfrenta o Internacional, às 15h, jogando no SESC Campestre.