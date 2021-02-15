Zagueiros ex-Santos são destaques no final de semana pelo mundo

Crédito: Reprodução

Ex-Santos, os zagueiros Fábian Noguera e Jackson Porozo foram destaques no final de semana. Noguera marcou o gol da vitória dos Estudiantes sobre o River Plate, nos acréscimos, pelo Campeonato Argentino. O argentino iniciou como titular na partida e ajudou a equipe a vencer de virada por 2 a 1. Já o equatoriano Porozo marcou um dos gols do Boavista no empate em 2 a 2 com o Porto, pelo Campeonato Português.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroFábian Noguera rescindiu o contrato com o Peixe ainda em janeiro. Ele teve poucas oportunidades e dificuldade para se firmar. Chegou a atuar em 19 partidas e marcou dois gols. Ele chegou em 2016 e tinha contrato até 29 de junho de 2021. Noguera esteve emprestado ao próprio Estudiantes (Argentina), ao Gimnástic (Espanha) e ao Ponferradina (Espanha).