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futebol

Zagueiros ex-Santos são destaques no final de semana pelo mundo

Fabian Noguera e Jackson Porozo marcaram por Estudiantes e Boavista, respectivamente...
LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 14:01

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 14:01

Crédito: Reprodução
Ex-Santos, os zagueiros Fábian Noguera e Jackson Porozo foram destaques no final de semana. Noguera marcou o gol da vitória dos Estudiantes sobre o River Plate, nos acréscimos, pelo Campeonato Argentino. O argentino iniciou como titular na partida e ajudou a equipe a vencer de virada por 2 a 1. Já o equatoriano Porozo marcou um dos gols do Boavista no empate em 2 a 2 com o Porto, pelo Campeonato Português.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroFábian Noguera rescindiu o contrato com o Peixe ainda em janeiro. Ele teve poucas oportunidades e dificuldade para se firmar. Chegou a atuar em 19 partidas e marcou dois gols. Ele chegou em 2016 e tinha contrato até 29 de junho de 2021. Noguera esteve emprestado ao próprio Estudiantes (Argentina), ao Gimnástic (Espanha) e ao Ponferradina (Espanha).
A história com Porozo não é muito diferente, mas o zagueiro sequer estreou pelo profissional do Santos. Ele chegou ao Santos em 2018 em uma negociação polêmica. Apesar de o atleta de 20 anos ter atuado pela Seleção Equatoriana no sub-20 e até no profissional, o defensor não ganhou espaço no Alvinegro. Ele foi vendido ao clube português por US$ 500 mil (cerca de R$ 3 milhões). Caso ocorra uma futura venda, o Santos terá direito a 16% do valor.Mesmo sem poder contratar, eles estavam fora dos planos do Santos. Com a saída de Lucas Veríssimo, Peixe tem Luan Peres, Laércio, Luiz Felipe, Alex Nascimento, Wagner Leonardo e Robson Reis como opções para a zaga.

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