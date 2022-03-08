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Zagueiros do Corinthians inscritos no Paulistão são convocados pela Seleção Brasileira Sub-19

Lucas Belezi e Robert Renan foram convocados para três jogos-treino contra equipes locais em Salvador entre os dias 21 e 29 de março...
LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2022 às 16:56

Publicado em 08 de Março de 2022 às 16:56

Inscritos pelo Corinthians na lista B do Campeonato Paulista na última semana, os zagueiros Lucas Belezi e Robert Renan foram convocados pela Seleção Brasileira Sub-19. A dupla se apresentará a Amarelinha no dia 21 de março e ficarão até o dia 29. Durante o período, a Seleção fará três jogos-treino contra equipes locais.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Paulistão> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história do Timão
A ausência dos jogadores não deve ter grande interferência para o Timão, que no período estará disputando o mata-mata do Campeonato Paulista, onde os principais jogadores de cada posição serão os escolhidos, e aí Belezi e Robert Renan estão atrás dos titulares João Victor e Gil e dos reservas imediatos da posição.
No entanto, nos últimos duelos do Timão na primeira fase do Campeonato Paulista existe a possibilidade do técnico Vítor Pereira realizar testes, inclusive com os atletas mais jovens, principalmente nos jogos contra Ponte Preta, neste sábado (12), e o Novorizontino, na última rodada, dia 20 de março.
Em nota oficial, o Timão desejou sorte para os atletas.
Crédito: NãoéaprimeirwvezqueBelezieRobertjogamjuntosnaSeleçãodebase(Foto:BrunoPacheco/CBF

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