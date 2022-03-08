Zagueiros do Corinthians inscritos no Paulistão são convocados pela Seleção Brasileira Sub-19

Inscritos pelo Corinthians na lista B do Campeonato Paulista na última semana, os zagueiros Lucas Belezi e Robert Renan foram convocados pela Seleção Brasileira Sub-19. A dupla se apresentará a Amarelinha no dia 21 de março e ficarão até o dia 29. Durante o período, a Seleção fará três jogos-treino contra equipes locais.

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A ausência dos jogadores não deve ter grande interferência para o Timão, que no período estará disputando o mata-mata do Campeonato Paulista, onde os principais jogadores de cada posição serão os escolhidos, e aí Belezi e Robert Renan estão atrás dos titulares João Victor e Gil e dos reservas imediatos da posição.

No entanto, nos últimos duelos do Timão na primeira fase do Campeonato Paulista existe a possibilidade do técnico Vítor Pereira realizar testes, inclusive com os atletas mais jovens, principalmente nos jogos contra Ponte Preta, neste sábado (12), e o Novorizontino, na última rodada, dia 20 de março.

Em nota oficial, o Timão desejou sorte para os atletas.