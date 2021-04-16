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futebol

Zagueiro Renzo renova contrato com Sport até 2024

Revelado nas categorias de base do Leão, jogador foi integrado ao profissional e já atuou três vezes na temporada
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Publicado em 16 de Abril de 2021 às 20:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2021 às 20:09
Crédito: Anderson Stevens/Sport
Uma das grandes apostas para o futuro do Sport, o zagueiro Renzo renovou o contrato com o clube até 2024. Após realizar uma ótima temporada pela equipe Sub-20 no ano passado, o jogador foi integrado de forma definitiva ao elenco profissional no início de 2021 e defendeu o Leão pelo Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste.
'Recebi a notícia através de uma ligação do diretor da base, o Rodrigo. Fiquei muito feliz, pois é uma novidade que todo mundo quer receber. Estou batalhando todos os dias para ter uma oportunidade na equipe profissional do Sport. Renovar o meu contrato e conseguir realizar isso tudo é um sonho que está se concretizando. Estou muito feliz', disse Renzo.
Renzo se destacou com boas atuações durante o Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2020 pelo Sport. Com atuações seguras e um espírito de liderança forte, logo chamou a atenção da comissão técnica que o incorporou aos profissionais. Motivado, o zagueiro comentou sobre as diferenças sobre atuar na base e na equipe principal.
'Na base, o jogo é mais corrido do que no profissional, que é bem mais cadenciado. O nível de esforço é maior e dá para diferenciar bastante, mas a dificuldade é muito maior no profissional. A experiência é fundamental, até pelo fato de os jogadores que estão aqui no elenco terem essa rodagem. Atletas como Márcio Araújo e Thiago Neves têm uma experiência muito grande e aprendemos todos os dias com eles', concluiu Renzo.

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