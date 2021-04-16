Zagueiro Renzo renova contrato com Sport até 2024

Crédito: Anderson Stevens/Sport

Uma das grandes apostas para o futuro do Sport, o zagueiro Renzo renovou o contrato com o clube até 2024. Após realizar uma ótima temporada pela equipe Sub-20 no ano passado, o jogador foi integrado de forma definitiva ao elenco profissional no início de 2021 e defendeu o Leão pelo Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste.

'Recebi a notícia através de uma ligação do diretor da base, o Rodrigo. Fiquei muito feliz, pois é uma novidade que todo mundo quer receber. Estou batalhando todos os dias para ter uma oportunidade na equipe profissional do Sport. Renovar o meu contrato e conseguir realizar isso tudo é um sonho que está se concretizando. Estou muito feliz', disse Renzo.

Renzo se destacou com boas atuações durante o Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2020 pelo Sport. Com atuações seguras e um espírito de liderança forte, logo chamou a atenção da comissão técnica que o incorporou aos profissionais. Motivado, o zagueiro comentou sobre as diferenças sobre atuar na base e na equipe principal.