Zagueiro Natan é afastado do Bragantino após alteração em exame cardiológico

Garantido nas quartas de final do Campeonato Paulista, o Red Bull Bragantino ganhou um problema inesperado em seu elenco. Trata-se do zagueiro Natan, que apresentou problemas cardiológicos após a realização de exames.

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Incialmente, o defensor fica afastado das atividades por 60 dias, pois os médicos do clube irão analisar o caso.

Alteração

Esta não foi a primeira vez que Natan apresentou alteração nos exames, já que na pré-temporada os médicos diagnosticaram uma mudança, mas o liberaram para jogar.

'A alteração que foi apresentada agora é diferente da inicial. Alguns parâmetros da avaliação inicial melhoraram, mas surgiu uma nova alteração, que difere da anterior, que fez com que tomássemos essa decisão [de afastamento]’, explicou o médico Thiago Miyasato, antes de completar:

‘Dizer o tempo e o prazo é difícil. Temos um prognóstico de uma reavaliação do Natan após 60 dias, é importante dizer isso. Vamos realizar os exames complementares, que são necessários, nos próximos dias. Se nos próximos dias observarmos que a gente já tem um diagnóstico que levou essa alteração, pode ser que a gente pode antecipar esse prazo, mas estamos com prognóstico de reavaliação de 60 dias. Dependendo sempre das avaliações dos próximos dias'.