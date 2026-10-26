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Futebol Internacional

Mbappé marca dois e Real Madrid acaba com a invencibilidade do Barça no Espanhol

Raphinha descontou para o time da Catalunha

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 14:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 out 2026 às 14:32
Kylian Mbappé em Real Madrid x Barcelona
Kylian Mbappé em Real Madrid x Barcelona Divulgação/Real Madrid
Com dois gols do atacante Mbappé, o Real Madrid derrotou o Barcelona por 2 a 1, na tarde deste domingo (25), diante de 62.055 espectadores no Camp Nou, em Barcelona, e acabou com os 100% de aproveitamento do rival no Espanhol. Raphinha descontou para os anfitriões.
O time da capital espanhola ainda reduziu a diferença na tabela do campeonato. O Real permaneceu em terceiro lugar, com 24 pontos, três a menos que o Barça. Entre ambos está o Atlético de Madrid, com 25.
Com até então nove vitórias seguidas no Espanhol, o Barça, que vinha de derrota para o PSG pela Champions, amargou a sua primeira partida marcando apenas um gol. Agora, após dez partidas no Espanhol, marcou 40 gols.
Já o Real, que começou tropeçando no Espanhol, viu Mbappé chegar a 100 gols com a sua camisa após 116 partidas.
O jogo
O técnico do Real, José Mourinho, optou pelo francês Diomandé no lugar de Vinicius Junior (suspenso). O brasileiro Endrick ficou no banco toda a partida. Na parte defensiva, o treinador português deixou Cucurella na cola de Lamine Yamal, que teve uma atuação apagada.
O Barça mostrou dificuldade para se livrar da marcação do rival e pouco deu trabalho para o goleiro ucraniano Andriy Lunin, que substituiu o veterano belga Courtouis, cortado do clássico por causa de uma gripe.
O primeiro tempo teve poucas chances reais de gol e o Real conseguiu abrir o placar aos 41 minutos em um lance fortuito. Diomandé cruzou da esquerda rasteiro, mas ao dar um bico para afastar a bola do meio da área, Gerard Martín acertou a perna de Mbappé e a bola foi direto ao gol, sem chance de defesa para o goleiro Joan García.
O Barça teve a sua melhor chance em seguida, mas Lamine Yamal, mesmo sozinho na frente do goleiro, chutou para fora. E, na sequência, foi a vez de Diomandé chutar para fora na frente de García.
As duas equipes voltaram sem alterações para o segundo tempo, mas ainda com o Real criando mais perigo em jogadas com velocidade. Mas quem marcou antes foi o Barça. Após jogada ensaiada de escanteio, Raphinha recebeu dentro da área e chutou forte entre as pernas de Bellingham e empatou, aos 26 minutos.
O Barça, por pouco, não virou nos minutos seguintes. Em novo escanteio, Gerard Martín cabeceou e Lunin fez uma bela defesa.
Aos 42 minutos, porém, após a entrada de Camavinga, o clube merengue fez o segundo em uma jogada que começou com Bellingham no meio-campo. Camavinga foi até a linha de fundo e tocou para trás para Mbappé só completar.
O próximo jogo do time catalão será no sábado (31) contra o Alavés, novamente no Camp Nou. O Real vai encarar, fora de casa, o Racing, no domingo (1º)
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