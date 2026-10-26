Partidos aliados de Flávio reconhecem a vitória de Lula; Zema fala em golpe

"Uma renovação. Era esse o ponto que todos nós lutamos favoravelmente a ele. Era buscar essa virada de página. Acreditamos nessa ideia. Mas nós, como democratas que somos, nos curvamos à decisão da maioria e à decisão da apuração. Essa sempre foi a nossa característica", disse, segundo o UOL, em entrevista coletiva em Goiânia ainda no domingo.