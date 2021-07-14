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Zagueiro Michel renova contrato com o Palmeiras até 2026

Inscrito para as oitavas de final da Libertadores, o jovem de 18 anos estendeu seu vínculo com o Verdão até 2026...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2021 às 09:00

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 09:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Inscrito pelo Palmeiras para fase de oitavas de final da Libertadores, o zagueiro Michel acertou sua renovação de contrato com o Verdão nesta terça-feira (13), com novo vínculo até 2026. O antigo acordo do jovem de 18 anos era válido até o final de 2023.
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Titular na vitória por 3 a 0 diante da Ponte Preta no Campeonato Paulista, o jovem defensor também jogou alguns minutos na eliminação para o CRB na Copa do Brasil. Ele vem sendo peça constante entre os relacionados por Abel Ferreira no elenco principal na atual temporada, além de participar diariamente com o grupo nos treinamentos e atividades na Academia de Futebol. Adicionado aos 50 nomes inscritos na Libertadores, Michel usará a camisa 37, número que pertencia a Rafael Elias.
No Verdão desde 2019, seu primeiro ano com idade sub-17, participou das conquistas da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil da categoria, apesar de disputar apenas sete jogos na temporada.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoEm 2020, foi um dos titulares da linha defensiva do sub-17 ao lado de Jhow e Ruan Santos, com 12 partidas e um gol pela categoria. O time teve uma das melhores campanhas da primeira fase do Brasileiro sub-17 e chegou à semifinal da Copa do Brasil Sub-17.
Atuou em também em dez oportunidades pelo sub-20 na temporada de 2020, marcando um gol. O tento foi importantíssimo na conquista do tetracampeonato paulista da categoria, já que anotou o gol do empate alviverde na decisão diante do Corinthians (1 a 1). Mais tarde, o duelo terminou com vitória palestrina nas penalidades.
Sem Michel, que não foi relacionado, o Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira (14), às 19h15 (horário de Brasília), no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile.

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