Zagueiro Michel renova contrato com o Palmeiras até 2026

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Inscrito pelo Palmeiras para fase de oitavas de final da Libertadores, o zagueiro Michel acertou sua renovação de contrato com o Verdão nesta terça-feira (13), com novo vínculo até 2026. O antigo acordo do jovem de 18 anos era válido até o final de 2023.

“Novo Valdivia” deixou o Palmeiras sem jogar: lembre o destino de “Novos Pelés”, “Zicos”e similares

Titular na vitória por 3 a 0 diante da Ponte Preta no Campeonato Paulista, o jovem defensor também jogou alguns minutos na eliminação para o CRB na Copa do Brasil. Ele vem sendo peça constante entre os relacionados por Abel Ferreira no elenco principal na atual temporada, além de participar diariamente com o grupo nos treinamentos e atividades na Academia de Futebol. Adicionado aos 50 nomes inscritos na Libertadores, Michel usará a camisa 37, número que pertencia a Rafael Elias.

No Verdão desde 2019, seu primeiro ano com idade sub-17, participou das conquistas da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil da categoria, apesar de disputar apenas sete jogos na temporada.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoEm 2020, foi um dos titulares da linha defensiva do sub-17 ao lado de Jhow e Ruan Santos, com 12 partidas e um gol pela categoria. O time teve uma das melhores campanhas da primeira fase do Brasileiro sub-17 e chegou à semifinal da Copa do Brasil Sub-17.

Atuou em também em dez oportunidades pelo sub-20 na temporada de 2020, marcando um gol. O tento foi importantíssimo na conquista do tetracampeonato paulista da categoria, já que anotou o gol do empate alviverde na decisão diante do Corinthians (1 a 1). Mais tarde, o duelo terminou com vitória palestrina nas penalidades.