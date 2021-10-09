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Zagueiro Mauro Silva estende contrato com o Coritiba por mais dois anos e segue no clube até 2025

Defensor expressou felicidade em renovar vínculo com o Coxa Branca e agradeceu reconhecimento pelo trabalho feito com a equipe paranaense...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2021 às 19:31

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 19:31

Crédito: Divulgação/Coritiba
O zagueiro Marcio Silva renovou nesta sexta-feira (8) o vínculo com o Coritiba. O atleta, que participou do título inédito da Copa do Brasil sub-20, tinha vínculo com o Coxa até 2023 e com o novo contrato segue no clube até agosto de 2025.- Felicidade e gratidão ao Coritiba. Só consigo encontrar essas duas palavras para expressar esse momento. Tenho um longo caminho pela frente na minha carreira, mas esse reconhecimento do clube com a renovação só mostra que estou no caminho certo - disse o zagueiro que estreou no profissional em 2020.
O agente do atleta Jucelio Ferreira esteve presente na assinatura do novo vínculo e agradeceu o Coritiba pela confiança com o jogador.- O rendimento do Marcio já estava sendo observado pelo departamento de futebol. Primeiro, veio o título da Copa do Brasil, que colocou o atleta, inclusive na Seleção do campeonato, depois a presença nos treinamentos do profissional desde inicio da temporada. Foi tudo uma questão de tempo para extensão do contrato. Agradeço a confiança da diretoria do Coritiba com o atleta, que tenho certeza, que irá trazer muitos frutos para o clube.

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