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Zagueiro Marllon aparece no BID e pode ser relacionado contra o Ceará

Com a lesão de Danilo Avelar, Corinthians pediu a devolução do defensor que estava emprestado ao Cruzeiro e tinha negociações avançadas para defender a Ponte Preta...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 15:24

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 15:24

Crédito: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians
O Corinthians pode ter um reforço conhecido da torcida para o jogo contra o Ceará, no próximo domingo, às 20h30, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Marllon, que estava emprestado ao Cruzeiro, voltou ao Timão após pedido de devolução da diretoria corintiana e já foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. O jogador volta ao clube para compor a zaga alvinegra, que só conta com dois jogadores para a posição: Gil e Bruno Méndez. Danilo Avelar, titular da equipe, rompeu o ligamento do joelho e será desfalque por oito meses, enquanto Léo Santos segue em tratamento de fisioterapia no joelho direito.
Até esta semana, Marllon estava em negociações avançadas para ser emprestado para a Ponte Preta, pois estava sem espaço no Cruzeiro, onde disputou apenas quatro partidas nesta temporada, todas no Campeonato Mineiro.
Marllon foi contratado pelo Corinthians em 2018 e desde então atuou em 21 partidas pelo clube. Seu contrato é válido até o fim de 2021. No período, ele foi emprestado para o Bahia, em 2019, e para a Raposa, na temporada 2020.

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